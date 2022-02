PP lleva al Constitucional el voto erróneo del diputado Casero

El PP ha presentado dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, uno por parte del Grupo Parlamentario Popular y otro de su diputado Alberto Casero, al entender que se vulneró un derecho fundamental de su parlamentario porque la reforma laboral se aprobó con su voto telemático erróneo.

Los dos recursos se han interpuesto este viernes, según informan a Efe fuentes del PP, que sostienen que el informe de los letrados del Congreso conocido hoy que no ve justificado anular el voto erróneo, donde además, no se produjo fallo informático, "no cambia nada".

Según ha señalado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, el PP cree que se ha vulnerado el artículo 23.1 de la Constitución "al impedir, advertido con carácter previo y confirme al Reglamento, que el voto fuera conforme a su voluntad, alterando la voluntad mayoritaria de la Cámara".

"No se cumplió el Reglamento y se ha confirmado que no se convocó Mesa", agregan a Efe fuentes del grupo parlamentario, que sostienen que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, debió convocar a este órgano para analizar si se anulaba el voto telemático de Casero y se le permitía votar de forma presencial.

El informe de los letrados del Congreso señala sin embargo que el voto de Casero fue un error material del propio diputado y que no se daban las circunstancias necesarias para reunir a la Mesa de la Cámara debido a los numerosos precedentes de otros casos de fallo humano en votos telemáticos y porque la emisión del voto es irrevocable.

El PP ha denunciado en los últimos días un supuesto "pucherazo" y ha acusado a la presidenta de la Cámara Baja de prevaricar.