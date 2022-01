El PP admite que la "contrarreforma" laboral es "menos mala de lo esperado"

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, admitió que la "contrarreforma laboral" que ha aprobado el Gobierno tras el acuerdo con sindicatos y patronal es "menos mala de lo esperado", pero recalcó que eso no significa que para su partido "sea suficiente" porque aspiran "a algo bueno y de futuro" y no "algo que deshace un camino andado".

Gamarra criticó el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros porque "deja sin efecto aspectos de la reforma del 2012" de Mariano Rajoy, que ha permitido estos años que España "cree más de tres millones de puestos de trabajo". Además, subrayó que esa norma del PP "impulsó los ERTE", que han sido "claves" en la pandemia "para sostener las economías familiares". Tras asegurar que "las políticas socialistas y comunistas están situando a España a la cola de Europa", abundó en que lo que España necesita "son unas políticas distintas", con "más flexibilidad" y "modernización" del mercado laboral, con reducción de costes laborales y de las cotizaciones, y que apueste por medidas como la mochila austriaca.

"Que al final la contrarreforma haya sido menos mala de lo esperado, no significa que para nosotros sea suficiente. Nosotros aspiramos no a algo menos malo sino a algo bueno y algo de futuro, no algo que deshace además un camino andado que ha sido bueno para España", avisó.

Ante las críticas de ERC y Bildu a la reforma laboral, Gamarra destacó que los "reparos que ponen ellos y los que pone el PP son absolutamente diferentes" porque los "socios del Gobierno plantean una derogación absoluta" de la norma de 2012 y su partido quiere mejoras "estructurales para abordar el futuro".