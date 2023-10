El PP exige de nuevo a Armengol que ponga fecha a la investidura de Sánchez

El PP ha vuelto a exigir a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ponga ya fecha al debate de investidura del socialista Pedro Sánchez y le ha recordado que, si no prosperase, debe haber tiempo para otros intentos antes de la disolución prevista el 27 de noviembre.

A su juicio, al demorar la fecha Armengol se comporta como una "marioneta" del presidente del Gobierno e incluso del "prófugo" Carles Puigdemont. En rueda de prensa en el Congreso, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recordado que, en la investidura de Alberto Núñez Feijóo, la presidenta del Congreso anunció la fecha del debate al día siguiente y que, en el caso de Sánchez, todo ha quedado en el aire a la espera de las negociaciones del PSOE con los socios parlamentarios que necesita.

A su juicio, este tema no es una "anécdota" sino que supone una "perversión del proceso de investidura", porque la Presidencia del Congreso, que debe asegurar la independencia de la institución, está dejando la fecha en manos del candidato. Y ha recordado que, según la Constitución, hasta la disolución automática de las Cortes en caso de bloqueo, que está programada para el 27 de noviembre, puede haber "sucesivas propuestas de investidura" que, en el caso actual no son descartables.

Puigdemont

"La presidenta del Congreso no puede ser una marioneta del Gobierno haciendo que el Legislativo no sea un poder independiente, y muchísimo menos puede ser la marioneta de un prófugo de la justicia como es (Carles) Puigdemont", sostiene.

Según Gamarra, la investidura de Feijóo la fijó la presidenta del Congreso "de manera inmediata" y, por el hecho de que Armengol y Sánchez sean del mismo partido "no tiene sentido que ahora no se haya fijado ya la fecha en las 48 horas siguientes al encargo del Rey. "Queremos que la presidenta fije la fecha porque no debe quedar en manos del candidato ni puede estar a expensas de un prófugo de la Justicia", ha insistido.

Además, la popular ha exigido explicaciones "urgentes" sobre una supuesta reunión de los ministros en funciones de Presidencia, Félix Bolaños, y de Exteriores, José Manuel Albares, con el expresidente catalán Carles Puigdemont en la embajada de Colombia en Bruselas.

Información desmentida

Gamarra se ha referido a la noticia que ha publicado el diario digital La Información y que señala que la semana pasada se produjo un encuentro en la casa del embajador de Colombia en Bélgica entre Puigdemont y Bolaños y al que también acudió el ministro de Asuntos Exteriores.

Fuentes de Moncloa, así como de los departamentos de Presidencia y Exteriores han desmentido categóricamente a EFE este supuesto encuentro. El artículo del diario apunta que la reunión se gestó tras ponerse en contacto el Gobierno en funciones con el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

"Estas informaciones exigen explicaciones por parte de ambos ministros en funciones. ¿Qué hacen dos ministros en funciones del Gobierno de España reuniéndose con un prófugo de la justicia?", ha recalcado Gamarra tras afirmar que "no han ido a exigirle que vuelva a España ni a traerlo de vuelta...han ido a ofrecerle la amnistía. Esto es indigno". La portavoz ha pedido explicacione, y en caso contrario ha dicho que las urgirán en la Cámara Baja solicitando una sesión de control al Gobierno.

"Máxima gravedad"

Gamarra ha destacado que el supuesto encuentro es "de máxima gravedad" ya que además se produce en una embajada con un expresidente de una comunidad autónoma lo que da lugar a que se le reconozca como "país independiente".

"En estos momentos somos conscientes en que el PSOE está negociando con la igualdad de todos los españoles ante la ley, con el Código Penal, con el prestigio de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con el Poder Judicial. Esto es lo que está detrás de una amnistía", ha puntualizado al tiempo que ha criticado que Sánchez busque el "interés de un español que quiere volver y de otro español que se quiere quedar en el poder".

"Uno puede ser generoso con su patrimonio pero no con el patrimonio de todos los españoles", ha respondido a las declaraciones de Sánchez sobre que es el momento de la "generosidad" en la política. En este sentido, Gamarra ha reiterado que mejor sería un repetición electoral para que los españoles decidieran sobre algo que no votaron en las urnas el pasado 23 de julio.