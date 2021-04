El PSC descarta un apoyo externo a un 'Govern' en solitario de ERC

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha descartado este martes la posibilidad de que su partido apoye externamente un Govern en solitario de ERC, e instó a los republicanos a secundar un Ejecutivo presidido por Salvador Illa (PSC) y abandonar la alianza "fracasada" con JxCat.

En una rueda de prensa en el Parlament, Alícia Romero ha indicado que el PSC "no está en disposición de favorecer un Govern de ERC en solitario", por lo que no contempla ni un voto favorable ni tampoco una abstención a su candidato Pere Aragonès.

El apoyo del PSC a un Gobierno de estas características está aún más descartado si en él se sumara la CUP, ha puntualizado la portavoz del PSC, que no considera una buena idea "tener a un partido antisistema" en el Ejecutivo de la Generalitat.

Según Alícia Romero, si ERC está contemplando un Gobierno en solitario "que busque otros apoyos y que no cuente con nosotros", recalcó antes de lamentar como la andanada de "reproches" que se lanzan los partidos independentistas entre ellos dificulta la formación de un nuevo Govern.

JxCat insiste en negociar

La portavoz de JxCat en el Congreso, Miriam Nogueras, aseguró ayer por su parte que su partido sigue intentando llegar a un pacto con ERC para alcanzar un acuerdo de gobierno en Cataluña: "Queremos un acuerdo y seguimos queriendo un acuerdo", ha subrayado ante las dificultades que están teniendo las dos partes.

Miembro de la comisión negociadora de JxCat, Nogueras ha afirmado que ellos ya han dejado claro que "no se va a especular con nuevas elecciones" porque no lo han hecho nunca y no lo harán, señaló ante el riesgo de una repetición electoral.

El portavoz de los comunes y diputado en el Congreso, Joan Mena, ha criticado a su vez que Junts utilice "las instituciones para resolver sus discusiones internas", tras la salida de la Mesa del Parlament del diputado de Junts Jaume Alonso Cuevillas que ha cuestionado la admisión de propuestas de resolución contra la Monarquía y a favor de la autodeterminación por no tener recorrido a efectos prácticos. "Junts no es un partido de fiar y el relevo de Cuevillas es una enmienda a la totalidad de la vía del diálogo", zanjó.