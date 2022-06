Podemos rechaza que Sánchez culpe a las mafias del salto en Melilla sin investigarlo

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha reconocido este martes que su formación "no está de acuerdo" con su socio de Gobierno cuando sus representantes, entre ellos el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hablan de un "asalto violento" a la valla de Melilla o culpan de lo sucedido a la mafias "sin que haya habido una investigación".

En rueda de prensa en el Congreso, Echenique ha señalado que "cualquier demócrata" y "cualquier persona" debe sentirse "horrorizado" por las muertes registradas en la frontera con Marruecos y ha lamentado que, si las víctimas "de esta masacre" hubieran sido europeas, se hubiera iniciado ya una investigación para que lo ocurrido no se repitiera.

En este sentido, según ha recordado, Podemos ha registrado una proposición no de ley en la que reclama al Gobierno una "investigación independiente" que aclare lo sucedido en la ciudad autónoma.

Lo que sí que no ha reclamado, como sí han hecho la mayoría de partidos en la Cámara baja es una comparecencia en el Parlamento de Sánchez y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya que, según ha indicado Echenique, están seguros de que habrá "comparecencia a petición propia" por ser este "un tema de suficiente gravedad para que así sea".

Sobre las explicaciones que han dado los representantes socialistas del Ejecutivo, el portavoz de Podemos en el Congreso ha reconocido sus diferencias. "Éste es un punto en el que no estamos de acuerdo con nuestro socio de Gobierno", ha indicado, antes de señalar que éstos han hablado de "asalto violento, sin que haya habido una investigación", así como de las mafias cuando, según ha apuntado el diputado, "todavía está por ver que se haya capturado a algún miembro de estas mafias, no se sabe qué mafias son y no se sabe los operativos que se están llevando a cabo en este asunto".

Aún así, ha rechazado que esto sea consecuencia de las relaciones internacionales con Marruecos porque, a su juicio, "esto va más allá". "No puede haber un acuerdo migratorio en el que se acepten muertes masivamente en fronteras", ha apuntado, pasa indicar que esto iría "contra el derecho europeo y los derechos humanos".

En este sentido, ha explicado que, "independientemente de acuerdo", el país "no puede tolerar" que "haya muertos en fronteras".

Preguntado por la situación vivida este lunes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros en la que se decidió que la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, respondiera a todas las preguntas sobre Melilla, a pesar de que algunas se dirigían directamente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, Echenique ha asegurado que no entra en las decisiones de comunicación de La Moncloa, pero ha indicado que "a veces ocurren estas cosas en el Consejo de Ministros" y ha precisado que "no es la primera vez".