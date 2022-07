Podemos recuerda al PSOE que "España no está en guerra"

Unidas Podemos ha vuelto a abrir una brecha en el Gobierno de coalición al criticar duramente el aumento del gasto en Defensa que el PSOE quiere incluir en los próximos presupuestos de 2023 y ha pedido a Pedro Sánchez que "reoriente el rumbo" y el gasto público en la fase final de la legislatura.

Ha sido la líder de Podemos y ministra del propio Gobierno, Ione Belarra, la que ha reprochado al PSOE que haya descuidado las "banderas" propias de un Ejecutivo progresista y pretenda gastar el dinero público en armas "por exigencia de una potencia extranjera", en lugar de ayudar, por ejemplo, a las familias afectadas por la escalada de los precios.

"Nuestro país no necesita comprar bombas y aviones de combate", ha alertado Belarra en un discurso este lunes ante el Consejo de Coordinación Estatal de Podemos, en el que ha recalcado que España "no está en guerra".

Según Belarra, en el punto en el que está la legislatura, "no se perciben unos objetivos políticos claros en la acción del Gobierno de coalición" y cree que eso lo capta "muchísima gente progresista".

Reproches que ha contestado la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha recordado que la posición del Gobierno en materia de seguridad y defensa la marca el presidente, Pedro Sánchez, y ha advertido de que en Podemos "sabrán si les resulta compatible o no" estar en el Gobierno de coalición.

Con ironía, Robles ha instado a su compañera de gabinete Ione Belarra a que pregunte a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, qué opina de que en Ferrol (A Coruña) dejen de construirse fragatas de la Armada.

"Yo le diría a la señora Belarra que pregunte a Yolanda Díaz si dice en Ferrol que se dejen de construir las fragatas F-110 para la Armada, que están creando muchos puestos de trabajo", ha avisado.

Robles ha señalado que ella no es quién para decirle a Podemos si tiene que permanecer o no en el Gobierno: "Cada uno sabrá si está cómodo o no, si puede aportar algo o no".

También el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respondido a Podemos que el aumento del gasto en defensa es compatible con el de otros servicios como la sanidad, la educación y los asistenciales, y ha estimado que oponerse al mismo, como hace el socio de Gobierno, es un "canto al sol".

"Sin un espacio de seguridad claro y debidamente financiado, el conjunto de actividades de desarrollo de servicios sociales y de vida tranquila y pacífica se complicaría", ha avisado.

Marlaska confía en que, a pesar de las críticas de Podemos, el compromiso de incremento del presupuesto de defensa hasta el 2 por ciento del PIB se consiga con los socios de Gobierno y con todos los grupos parlamentarios "que realmente estén involucrados en valores democráticos".

Desde el PSOE, su portavoz, Felipe Sicilia, ha preferido no comentar las palabras de Belarra y se ha limitado a decir que el Gobierno "está fuerte" de cara al debate del estado de la nación de la próxima semana, donde se expondrá "la hoja de ruta" para acabar la legislatura y la importancia de aprobar medidas que beneficien a la mayoría de los ciudadanos.

No duda de que el Gobierno conseguirá sacar adelante los presupuestos de 2023, como se ha hecho a lo largo de toda la legislatura, porque "no hay plan B".