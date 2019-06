Radiografía de los pactos autonómicos

Una semana después de las elecciones, Ciudadanos, clave en la formación de los gobiernos de Madrid, Castilla y León, Murcia y Aragón, mantiene que el PP es su socio preferente aunque “excepcionalmente” se abre a pactos con los socialistas si se desmarcan de la política territorial de Pedro Sánchez.

Además de estas cuatro comunidades, otras dos mantienen una situación compleja. Son Navarra, donde los socialistas chocan con Ferraz, que teme que el PSN traspase la línea roja al negociar la abstención de Bildu, y Canarias, que ha iniciado una frenética ronda de conversaciones para liderar un Gobierno estable. Asturias, Baleares y La Rioja dan por descontado presidentes socialistas. Castilla-La Mancha y Extremadura, liberadas por sus mayorías absolutas, vuelcan la estrategia en sus capitales de provincia y grandes ayuntamientos.

Aragón

En Aragón, también el PAR, además de Cs, es clave. Los regionalistas aragoneses descartan el pacto con PP, Cs y Vox, lo que aleja un posible Ejecutivo de derechas y hace más viable que se reedite el de Javier Lambán, con el voto de la formación naranja. Otra opción sería si el PAR se incorporase al bloque de las izquierdas (PSOE, Podemos, Cha e IU).

Asturias

El socialista Adrián Barbón no necesita a nadie para la investidura pero sí tiene que elegir con quién gobernar (Podemos e IU, como en la anterior legislatura, o Cs). La formación naranja mostró su disposición a pactar con los socialistas para dar “mayor estabilidad”.

Baleares

Este semana los socialistas abren la ronda de contactos con nacionalistas de Mès y Podemos para hablar ya de programa. En esta comunidad se da por hecho un Gobierno socialista con Francina Armengol pero también que Podemos entre en el Ejecutivo.

Canarias

El socialista Ángel Víctor Torres anunció que negociará a partir de este martes un Gobierno “estable” con los cuatro partidos que le manifestaron el domingo su voluntad de propiciar un cambio en las islas: PP, Podemos, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera (ASG). De consolidarse este pacto, el PSOE presidiría las islas tras 26 años de gobiernos de CC.

Cantabria

El PRC, primera fuerza, ya ha dicho que su socio preferente es el PSOE, pero ha vinculado el pacto a compromisos con la región en infraestructuras o la financiación del hospital de Valdecilla. No obstante, hoy abre con el PP la primera ronda de contactos.

Castilla-La Mancha

La mayoría absoluta conseguida por el PSOE permite respirar tranquilo a Emiliano García Page, que, no obstante, se permite avisar a Cs que es más negativo acercarse a Vox que pactar con el PSOE.

Castilla y León

En esta Comunidad, donde el PSOE precisa de Cs para gobernar aún no han empezado las negociaciones. Sobre hipotéticos pactos, la formación en Castilla y León se ha remitido a las decisiones adoptadas este lunes por la Ejecutiva a nivel nacional.

Comunidad de Madrid

El atasco se mantiene y no parece probable que Cs apoye un candidato que no sea del PP, su socio preferente. Aunque este lunes la formación naranja ha admitido pactos “excepcionales” en varios territorios, no sería el caso de la Comunidad de Madrid, donde los socialistas ven cada vez más complicado Ángel Gabilondo acceda al Gobierno.

Extremadura

Igual que en Castilla-La Mancha, la mayoría absoluta del socialista Fernández Vara le permite abordar con tranquilidad la investidura. Cs será quien decida en los próximos días los pactos, pero de las grandes ciudades.

La Rioja

Todo apunta a que el PSOE gobierne en solitario. No obstante, Podemos ya ofreció la semana pasada el voto de sus candidatos a un previsible gobierno de Concepción Andreu, tras 24 años de PP.

Murcia

Aunque el PSOE ganó las elecciones, López Miras (PP) mira también a Madrid para ver si Cs está por sumar su voto a una investidura popular, junto al respaldo hipotético de Vox.

Navarra

La dirección del PSOE se ha desmarcado este lunes de las negociaciones de la socialista María Chivite para formar Gobierno, dado que la llave de la gobernabilidad estaría en manos de Bildu, y esta formación es la línea roja de Ferraz. Chivite tiene previsto reunirse este martes con Geroa Bai, el jueves con Podemos y el viernes con (I-E). Aunque no hay prevista reunión con Bildu, la pasada semana esta formación dejó entrever que podría abstenerse si con ello evitaba un Gobierno de Navarra Suma, opción que hace temer (a Ferraz) que todo apoyo conlleva condiciones.