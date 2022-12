Robles se abre a cambiar la ley del 'solo sí es sí'

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este sábado la posibilidad de que se realicen modificaciones en la 'ley del solo sí es sí' en el caso de que se aprecien "lagunas" que deban corregirse para proteger a las víctimas.

"La ley tiene una finalidad muy clara que es la de proteger a las víctimas, que son la prioridad siempre. Si en la aplicación de la ley se ve que esto tiene lagunas, las leyes se pueden modificar", ha dicho Robles en declaraciones a los periodistas en el Congreso, durante la segunda jornada de puertas abiertas.

"A lo largo de toda mi carrera como jurista he visto modificaciones de leyes", ha explicado Robles, que ha pedido no tener miedo a posibles cambios en la legislación.

"A las modificaciones de leyes nunca hay que tenerles ningún tipo de prevención; lo importante es la protección de las víctimas, es la finalidad", ha concluido.

Puig se suma a esta corriente

En el mismo sentido, el 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha mostrado partidario de introducir "algún tipo de reforma" con "total normalidad" en la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', en el caso de que en un "momento determinado" no alcance "su objetivo", y ha subrayado que una norma que se impulsa para "beneficiar a la sociedad y, en este caso, a la mujer, lo que no puede es producir unas consecuencias que no son positivas".

En declaraciones a los medios tras asistir este sábado a la VIII edición del Brindis del Cava de Requena (Valencia), el jefe del Consell ha subrayado la importancia de que la mujer "esté protegida" con esta nueva norma y tenga "los derechos legítimos que tiene de origen y que el machismo aún presente en la sociedad hace que se dificulte y llegue a la violencia".