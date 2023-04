Sánchez defiende la ley de la vivienda y pide no gobernar para los privilegiados

El presidente destacó de nuevo su preocupación por la emergencia climática frente a "Vox, que niega los efectos del cambio climático, y el PP no lo niega, pero actúa como si no existiera; unos por acción y otros por omisión, ambos son negacionistas climáticos".

Pero no citó a ninguno de ellos y en su discurso solo apareció el nombre de Alberto Núñez Feijóo y sus "dudas" ante las municipales. "Nosotros no tenemos ninguna duda, vamos a ganar las elecciones en Madrid", aseguró.

Belarra pide regular los pisos turísticos

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, Ione Belarra, pidió ayer al PSOE que aprovechen los últimos días antes de la aprobación definitiva de la ley de vivienda en el Congreso para incluir también una regulación de los pisos turísticos. En declaraciones a los medios en la Feria de Abril, la secretaria general de Podemos indicó que esa ley, que se aprueba el jueves, es "una emergencia para los municipios". "Necesitamos un Podemos fuerte que gobierne, que regule los precios del alquiler porque creo que a todo el mundo le queda meridianamente claro que no habría habido ley de vivienda si no fuera por el trabajo de Podemos en el Gobierno", señaló. Además, se mostró convencida de que "no va a haber ley de vivienda aplicada de manera real en los municipios si no es gracias a un Podemos muy fuerte a partir del 28 de mayo". Aprovechó para tender la mano al PSOE y pedirle que aprovechen "estos últimos días antes de la aprobación definitiva en el Congreso para incluir también una regulación de los pisos turísticos porque ya lo está anunciando la patronal inmobiliaria, lo están diciendo los grandes propietarios, que van a tratar de utilizar cualquier subterfugio, cualquier pequeño matiz para tratar de incumplir la ley". "El Gobierno tiene que hacer cumplir la ley hasta la última letra y para eso es fundamental que regulemos también los pisos turísticos como ya propuso Podemos en el Gobierno. Tenemos de aquí hasta el jueves para hacerlo y confío en que el PSOE dé una respuesta afirmativa", manifestó. También se refirió a la reforma de la ley del solo sí es sí señalando que "hay que tener muy claro y nosotros lo tenemos, igual que ocurrió con la Ley de Violencia de Género en el año 2004, que tardó en aplicarse, que lo mismo está ocurriendo con decisiones judiciales que se han tomado de manera incorrecta en la aplicación de la ley". "Nosotras lo que dijimos desde el principio, y así se lo propusimos al PSOE, era tratar de dar una respuesta unitaria a esa situación de alarma que se había generado por las malas decisiones judiciales en aplicación de la ley", aseveró Belarra.