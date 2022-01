La Seguridad Social analizará la nocturnidad para jubilarse antes sin penalizar

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha señalado que, en el marco del grupo de trabajo creado para ver qué profesiones pueden acceder a la jubilación anticipada sin coeficientes reductores debido a su especial penosidad, se podrá analizar el impacto de la nocturnidad.

En un encuentro en 20Minutos este miércoles, Escrivá ha explicado, cuestionado por algunos lectores, que en el acuerdo de julio con los agentes sociales se decidió poner en marcha ese grupo de trabajo y que esperan abordar "muy pronto" ese tema.

El objetivo, ha dicho, es analizar qué profesiones pueden acceder a la jubilación anticipada sin coeficientes reductores debido a su especial penosidad "a partir de elementos objetivos".

"El Gobierno ya está trabajando junto a los interlocutores sociales en esta cuestión. Uno de los puntos que se podrán analizar será el que mencionas, el impacto de la nocturnidad", ha respondido Escrivá.

El ministro también ha recordado, cuestionado por el periodo de cómputo de las pensiones, que está previsto llevar este año a la mesa de diálogo social "la adecuación del periodo de cómputo de la pensión, actualmente en 25 años, a las nuevas realidades laborales".

"No se plantea en absoluto un recorte de las pensiones", ha subrayado Escrivá.

"Estas medidas aún no se han abordado en el diálogo social, pero se hará próximamente, y tendremos que debatir sobre la posibilidad de aumentar el periodo de cómputo, de elegir los mejores años de la vida laboral o cubrir las lagunas, entre otros aspectos. Pero insisto en que no se trata de reducir las pensiones, sino de tener en cuenta realidades que el actual sistema no protege", ha argumentado.