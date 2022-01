Yolanda Díaz convoca la mesa de diálogo social el 7 de febrero para subir el salario mínimo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este miércoles la convocatoria el 7 de febrero de la mesa de diálogo social para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas antes de reunirse con miembros de UGT de Catalunya en Barcelona, junto al secretario general del sindicato, Camil Ros.

Díaz ha añadido que la mesa se celebra para escuchar a los agentes sociales y que "no es un producto político", sino que se trata de "mejorar la vida de la gente trabajadora más humilde".

"Hemos comprobado en la mayor crisis de la historia de la economía mundial que no hay que despedir, sino que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) sirven para mantener a las personas trabajadoras y las empresas cuando así lo necesitan", ha añadido.

"Primera reforma laboral que avanza"

De esta forma, ha recordado que ya se ha subido el salario mínimo un 31% y que esta "es la primera reforma laboral que avanza, recupera derechos" y los vuelve a colocar a la "vanguardia del derecho laboral en el mundo". "Vamos a seguir incrementando el salario mínimo interprofesional y la reforma laboral supone el incremento de todos salarios del conjunto de la población trabajadora", ha concluido.

El Gobierno aprobó el 28 de diciembre la prórroga para 2022 del SMI en 965 euros al mes hasta que se negociara un nueva cuantía con sindicatos y empresarios. El objetivo es subir el SMI en 2022 hasta los 1.000 euros para situarse en 2023 en el 60% del salario medio español, según las recomendaciones de la comisión de expertos creada por el Ministerio de Trabajo.

Díaz ha celebrado el encuentro de este miércoles con UGT de Catalunya en Barcelona y ha agradecido al sindicato la oportunidad y la colaboración. "Me siento honrada de estar aquí. No hay nada que me apasione más que defender a los trabajadores y trabajadoras y les digo gracias", ha concluido la ministra.