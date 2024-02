Vidal-Quadras da su primera rueda de prensa tras el atentado: "Irán no ha conseguido su objetivo"

El ex vicepresidente del Parlamento europeo y exdirigente del PP y de Vox, Alejo Vidal-Quadras, ha asegurado este viernes que no tiene duda de que fue el régimen iraní el autor del atentado que sufrió en noviembre pasado, pero ha dejado claro que no ha conseguido su objetivo y luchará contra él el resto de su vida.

"Que me escuchen en Teherán: No han conseguido su objetivo, he salvado milagrosamente la vida y pienso continuar este combate el resto de mi vida; incluso con más motivación, más energía, más entusiasmo y más dedicación de la que he tenido hasta ahora, que ha sido mucha", ha enfatizado.

Casi tres meses y medio después del atentado que sufrió el 9 de noviembre cerca de su casa en Madrid ha ofrecido en la Asociación de la Prensa de Madrid su primera rueda de prensa para informar sobre el ataque, cuyo presunto autor material sigue en paradero desconocido.

Ha contado públicamente su experiencia en una comparecencia que ha suscitado una gran expectación de periodistas y cuando se ha visto "capaz", ya que aún tiene secuelas por el atentado, como cierta parálisis en los músculos de la cara.

Antes de nada ha advertido de que todo lo que iba a explicar eran opiniones personales y su propia experiencia, porque su caso está judicializado y bajo secreto.

Con una voz aún "disfónica" por la intervención quirúrgica a la que fue sometido -"aunque nunca tuve una voz cristalina", ha bromeado-, Vidal-Quadras ha querido dividir su intervención antes de las preguntas en dos partes.

En la primera de ellas ha hecho un repaso histórico de las acciones terroristas del régimen dictatorial iraní para después pasar a contar su experiencia del día 9 de noviembre de 2023, cuando volvía a su casa tras caminar por el parque madrileño de El Retiro, por "consejo médico". De paso, ha aconsejado a los periodistas más mayores que caminaran cada día al menos tres cuartos de hora.

Estaba ya en la acera de su calle cerca de casa cuando oyó una voz detrás de él que le dijo: "Hola, señor". Vidal-Quadras realizó un giro de cabeza que evitó que el disparo que recibió en la cara fuera mortal.

"Noté un aturdimiento extremo, sonó en mi cabeza como un trueno", ha relatado De hecho, tiene el tímpano derecho perforado. Fue una "experiencia personal que me marcará para toda la vida".

"Fue automático. Pensé inmediatamente en el régimen iraní"

Enseguida pensó en el régimen iraní como autor del ataque. No es vano, él encabezaba la lista negra de sus "enemigos" en Occidente.

Pero sobre todo, comprobó que no se desmayaba y pensó: "Estás vivo". Un señor, al que estará eternamente agradecido, se quitó su sudadera y se la puso en ambos lados de la cara para taponar los agujeros de entrada y salida del disparo. Sangraba abundantemente.

Llegaron la Policía y la ambulancia. Dentro de esta, Vidal-Quadras tuvo fuerzas para coger su teléfono el móvil (no podía hablar), escribió la palabra Irán y se lo mostró a los agentes.

Tras 16 días ingresado en el hospital Gregorio Marañón -a cuyos sanitarios ha dado las gracias-, pudo irse a casa para hospitalización domiciliaria, porque la herida de salida del disparo se le infectó. Aún está convaleciente.

"No tengo ninguna duda de que fue el régimen iraní", ha insistido Vidal-Quadras antes de recordar como, durante sus 15 años como vicepresidente de Parlamento Europeo y también después, ha apoyado activamente al Consejo Nacional de Resistencia de ese país, que se opone a la dictadura de los ayatolás.

Encabezó la lista negra de 20 ó 30 nombres de "enemigos" del régimen, "Si eres el enemigo público número 1" era lógico que no tuviera duda de la autoría, ha recalcado.

Como no duda de que los arrestados por el ataque y el presunto autor del disparo, identificado pero aún no detenido, son sicarios contratados por el régimen iraní, que desde hace años tiene el "récord" de atentados extraterritoriales por encargo.

"La probabilidad de un nuevo atentado es muy pequeña"

"No he sido víctima de un grupo criminal ordinario, sino del régimen", ha vuelto a insistir Vidal-Quadras, que cree con el atentado querían "quitar de en medio a un enemigo como yo y asustar a los europeos y americanos que apoyan a la resistencia".

Ha reconocido que cuando se vio en la lista negra tuvo "cierta intranquilidad conociendo el paño", pero pensó: "No se atreverán; es absurdo que maten a un exvicepresidente del Parlamento Europeo. No lo vi realista".

Y piensa también que si lo volvieran a intentar "no sería fácil". Primero, por la seguridad que le ha puesto el Ministerio del Interior -"estoy muy protegido", ha aseverado-; y segundo porque para el régimen iraní sería "autoacusarse" y tendría consecuencias políticas, diplomáticas y económicas muy dañinas" para él.

Vidal-Quadras ha trasladado toda su confianza en la justicia española y ha indicado que tanto la Policía como el juez están poniendo todo el interés en que este caso se aclare, si bien ha reconocido que "no es fácil establecer el vínculo" con el régimen iraní. "Ojalá se pueda", ha deseado.

Preguntado por el día que eligieron los agresores, ha recordado que era la Virgen de la Almudena y "quizás esto me ayudó".

No sabe si se han tomado medidas de seguridad para los otros españoles que están en la lista de enemigos de los ayatolás. "Tengo buena relación con ellos, somos compañeros de lista negra y esto parece que no, pero une mucho".