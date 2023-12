Weber (PPE) amenaza a Sánchez con una comisión de investigación en la Eurocámara sobre la situación en España

El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, ha amenazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una comisión de investigación en la Eurocámara sobre la situación en España, tras afearle la ley de amnistía pactada con los independentistas catalanes y el modo en el que estos están arremetiendo contra los jueces.

Durante el debate en el Pleno de la Eurocámara ante la que ha comparecido Sánchez para hacer balance de la presidencia española de la UE, Weber ha echado en cara al presidente del Gobierno que hable de democracia cuando uno de los principios básicos de la misma "es decirle la verdad a las personas antes de las elecciones".

El líder del PPE ha subrayado que "tres días antes" del 23J dijo que no habría amnistía. "No puede estar en el poder cinco años diciendo que una amnistía no es constitucional para luego aplaudir esa amnistía", le ha afeado, incidiendo en que "Europa está preocupada" al respecto y por eso la Comisión Europea ha planteado una serie de preguntas al Gobierno.

Weber se ha mostrado particularmente crítico con la comisión de investigación sobre el supuesto 'lawfare' pactada con Junts y ha denunciado que los de Carles Puigdemont pusieron el martes "en el punto de mira a jueces individuales" en el Congreso de los Diputados. "Todo el mundo estaba en shock sobre lo que ocurrió", ha sostenido.

En este sentido, ha advertido a Sánchez de que si los socialistas respaldan una comisión de este tipo "tenga por seguro que hará falta una comisión de investigación en el Parlamento Europeo para estudiar muy de cerca lo que está ocurriendo en España".

Por otra parte, ha subrayado que cristianodemócratas y socialistas siempre han estado unidos en el proyecto europeo aunque tengan opiniones diferentes. Por ello, ha reprochado a Sánchez que no haya aceptado la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de excluir a "los separatistas, a los extremistas de extrema derecha y de extrema izquierda".

Así las cosas, se ha felicitado de la llegada al poder de Donald Tusk en Polonia, miembro del PPE, que "va a restaurar el Estado de derecho" en este país como también lo va a hacer, ha sostenido, el partido de Feijóo.

Réplica de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido contra el líder del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, al que ha acusado de repetir las "proclamas infundadas" del PP sobre la situación en España, esgrimiendo que es una "democracia plena" y que en realidad el verdadero adversario y la amenaza no es él sino la ultraderecha de Vox.

Sánchez ha dedicado buena parte de su turno de réplica para dirigirse expresamente al líder del PPE, quien en su intervención previa le había echado en cara su cambio de opinión respecto a la ley de amnistía y amenazado con una comisión de investigación en la Eurocámara sobre la situación en España.

En este sentido, ha esgrimido que "la verdadera amenaza en España y en Europa es el avance de la ultraderecha y la irresponsabilidad de las derechas tradicionales que le están abriendo las puertas a los gobiernos de coalición y están haciendo suyas muchas de las ideas ultras".

"Ese tándem reaccionario", le ha dicho a Weber, provocando algunos gritos de rechazo en la cámara, es el que está debilitando el proyecto europeo, erosionando las democracias, ilegalizando partidos políticos, atacando la separación de poderes y silenciando a los medios de comunicación críticos.

Así las cosas, ha preguntado al político alemán si "se siente cómodo siendo cómplice de esta amenaza" y, tras felicitarse de que después de 20 años en la Eurocámara se interese por lo que pasa en España, le ha dicho que si lo que quiere es ayudar entonces debe conocer primero el país y no limitarse "a repetir las proclamas infundadas" que le pasa el PP.

En este sentido, ha querido hacer ver a Weber quiénes son los aliados del PP y "qué representa y qué piensa Vox realmente", repasando algunas de las "declaraciones antieuropeístas" pronunciadas por algunos de sus líderes, entre ellos Santiago Abascal.

También le ha inquirido si es bueno para el Estado de derecho en España la propuesta de Vox de ilegalizar partidos políticos o no permitir que medios críticos acudan a sus actos, y si está al tanto de las políticas que están pactando los de Abascal con el PP en las comunidades autónomas y los ayuntamientos en los que gobiernan juntos.

Entre las medidas que están desplegando, Sánchez ha citado expresamente el dar nombres a calles de "personas insignes vinculadas con la dictadura franquista" y ha preguntado a Weber si él querría que en Berlín se bautizaran calles y plazas con nombres de los líderes del Tercer Reich.

"España tiene un Estado de derecho robusto, un Gobierno absolutamente legítimo y capaz, y les invito a no confundirse de adversario. Ese error ya lo cometió la derecha europea en el pasado y Europa lo pagó muy caro", ha rematado su Sánchez, en medio de los aplausos de los eurodiputados socialistas y entre gritos y abucheos de la bancada 'popular'.

El líder del Partido Popular Europeo ha intentado sin éxito dar la dúplica a los mensajes que el presidente del Gobierno le ha dirigido directamente en su debate final, pero no se le ha concedido la palabra.

Sí lo ha hecho cuando el presidente abandonaba ya el Hemiciclo al serle concedida una moción de orden antes del inicio de la sesión de votos, entonces, Weber ha afeado a Sánchez que le haya "atacado durante cinco minutos" y ha replicado que en Alemania los demócratas se reúnen para buscar consensos teniendo en cuenta a derecha e izquierda, al contrario que él.

Apoyo socialista

Previamente, la líder de los Socialistas y Demócratas europeos (S&D), la eurodiputada del PSOE Iratxe García, ha centrado gran parte de su intervención en señalar el "frente" de la derecha con la extrema derecha y ha respondido a las críticas de Weber acusando al PP de bloquear la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al político alemán de haber dado su apoyo al líder de Vox, Santiago Abascal.

García ha acusado a Weber de tener en su programa "hacer vicepresidente de España" a Abascal y le ha pedido no dar "lecciones" sobre Estado de derecho al PSOE mientras avala a quien "pide al pueblo español que cuelguen al presidente por los pies".

El líder de los Liberales europeos (RE), el francés Stéphane Séjourné, ha lamentado que la presidencia de turno española se haya visto "contaminada" por la entrada en la escena europea de cuestiones nacionales, si bien ha avisado de que desde su grupo estará "atento" a lo que la Comisión Europea apunte sobre la "independencia judicial" y el "Estado de derecho" en España.

A su vez, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, que ha intervenido en nombre del grupo Conservadores y Reformistas Europeos, ha denunciado que la ley de amnistía, que es "manifiestamente inconstitucional" constituye "el mayor acto de corrupción política de nuestra historia" puesto que la "factura" que Sánchez ha pagado a los independentistas catalanes par "su personal supervivencia".

Por el grupo La Izquierda ha tomado la palabra la eurodiputada de Unidas Podemos Idoia Villanueva y ha sacado pecho de que si "España es una excepción" cuando "la extrema derecha es primera fuerza en una gran mayoría de países europeos" es gracias a Gobierno de coalición con Podemos que "propuso y defendió con uñas y dientes un escudo social y medidas valientes que han demostrado ser el mejor antídoto a la extrema derecha".

Eurodiputados españoles

También ha tomado la palabra la líder de la delegación del PP, Dolors Montserrat, para rechazar de plano la ley de amnistía que ha descrito como un "golpe a la democracia" y que Sánchez "negó en campaña y crea españoles de primera y de segunda".

"España no se rinde y de España no se ríe nadie", ha advertido Montserrat, después de criticar los acuerdos del PSOE con Junts, incluida la "mesa clandestina de la vergüenza" para negociar con "prófugos". "Los españoles dirán no sin descanso en las calles, en los tribunales y aquí, en Europa", ha remachado, tras advertir que el relato expuesto por Sánchez para defender la amnistía es "falso".

Del mismo modo, el líder de Ciudadanos en la Eurocámara, Adrián Vázquez, ha dicho que el presidente del Gobierno "traicionó todo lo que prometió" durante la campaña y "estafó" a los españoles tras las elecciones. "A usted que tanto le importa la historia sepa que, la suya, si no rectifica, no va a acabar bien", ha concluido.

Por parte de ERC, el eurodiputado Jordi Solé, ha evitado toda referencia a la ley de amnistía ni al Estado de derecho en España porque, ha dicho, era momento de "hablar de Europa" y ha dicho compartir el europeísmo expresado por Sánchez y la "necesidad de defender la unidad de Europa" frente a una "ultraderecha desenfrenada con la complicidad vergonzosa de la derecha".

Solé ha cerrado su intervención hablando en catalán, pese a ser una lengua no oficial en la UE y por tanto no traducida en la sesión plenaria, para reclamar que su reconocimiento europeo es una "batalla justa que debe ser ganada". También la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha hablado únicamente en gallego para sostener que "en Europa los pueblos sean oídos".

A su vez, la también eurodiputada de ERC Diana Riba ha señalado que su partido pone "encima de la mesa el referéndum". "¿Qué propone usted sobre la mesa, señor Sánchez?", ha preguntado al presidente.

El socialista italiano Brando Benifei ha expresado su solidaridad con Sánchez por las declaraciones de Abascal, al tiempo que ha destacado de España que es "aliada" de quienes ambicionan "una Europa más fuerte" y ha logrado durante su presidencia europea de turno acuerdos "importantes" como la Ley de Inteligencia Artificial.

El 'popular' Siegfried Muresan, por su parte, ha comparado la situación política en España con la de Hungría y Polonia y ha asegurado que ello supone un riesgo para el acceso a los fondos de recuperación europeos que, sostiene, podrían ser "bloqueados" si Sánchez mantiene la ley de amnistía.