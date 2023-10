Un diputado de Vox de Baleares pide su baja del partido

El hasta ahora diputado de Vox Francisco José Cardona ha solicitado este jueves su baja del partido y su paso a la condición de no adscrito. "La dignidad personal y la de mi familia están por encima de este sainete", ha afirmado en una declaración ante los medios.

Cardona ha hecho pública su decisión a primera hora de este jueves, pocos minutos después de registrar la petición de salida del grupo en la Cámara autonómica. El ya ex parlamentario de Vox ha expresado que su pertenencia al partido se ha vuelto "inviable".

"Esto es una gran decepción. Lo siento mucho, sobre todo, por la gente honrada que me ha votado, que ha confiado en mí y en el partido que representaba", ha afirmado. El menorquín ha dimitido de todos sus cargos orgánicos dentro del partido y ha asegurado sentirse harto y desamparado por el partido tanto a nivel nacional como regional. "He demostrado lealtad al partido y mi lealtad se ha pagado con deslealtad", ha añadido.

Desencuentros

Cardona ha reivindicado que desde su elección ha demostrado lealtad a la formación cumpliendo con lo que se le había pedido, que era el cumplimiento del acuerdo de investidura firmado entre Vox y el PP. "He sido leal a las instrucciones que se dieron y al acuerdo y esa lealtad no ha sido correspondida. Lo que no puede hacerse es obligar a que los demás aceptemos cosas que nos corresponden. Por lo tanto, si uno se ha equivocado o no está de acuerdo, tiene que dimitir o irse", ha argumentado.

En este sentido, ha hecho especial mención al desencuentro con la portavoz parlamentaria, Idoia Ribas, que le cesó fulminantemente como portavoz adjunto tras un encuentro con la presidenta del Govern, Marga Prohens. Según ha explicado, "cualquier diputado puede hablar con otro miembro de la Cámara sin tener que pedir autorización a nadie". Para Cardona, con el episodio del cese por reunirse con Prohens se conculcaron sus derechos constitucionales.

Ahondando en la cuestión de este encuentro con la líder del Govern, el ex diputado de Vox ha negado que adelantara a Prohens la decisión que iba a tomar o que fuera ella misma la que le animara a dar el paso. "El mismo día que hablé con Marga Prohens hablé con otros diputados de otras formaciones políticas dentro de la normalidad propia de las conversaciones que tenemos entre los diputados, en el ejercicio de la representación política", ha añadido

Cambiar de partido

Sin embargo, ha desvinculado su reunión con Prohens con la posibilidad de dar el salto al PP. Cardona ha insistido en que la baja de Vox es una decisión personal que no responde a ningún acuerdo con ningún partido.

El hasta ahora diputado de Vox ha asegurado que las instrucciones del partido eran "precisas y concretas" en relación a la imposición de la libre elección de lengua de manera progresiva a lo largo de la legislatura y la aprobación del techo de gasto y ha asegurado desconocer el motivo del cambio de criterio. En este sentido, ha recordado el fracaso del TIL de José Ramón Bauzà, que pretendió implantarlo "de un día para otro".

Para Cardona, el acuerdo se firmó para que la legislatura fuera pacífica y provechosa para los ciudadanos y, además, se estaban ya impulsando medidas de los programas tanto de Vox como del PP. Así, no ha sabido explicar cómo la cúpula nacional ha pasado de apoyar la aprobación del techo de gasto a aceptar el cambio de postura en el contexto de la iniciativa sobre la libre elección de lengua. Ha insistido en que las instrucciones de la dirección nacional iban en la dirección de hacer cumplir el acuerdo firmado con el PP.

Cardona ha revelado, además, que había y hay más compañeros, aunque son minoría dentro del grupo parlamentario y del propio partido que pensaban cómo él. "Tomarán sus decisiones" ha añadido.