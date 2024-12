Detienen a la persona que amenazaba y lanzaba insultos homófobos en redes al diputado del PSOE, Santi Rivero: “No podemos dejar sin respuesta ninguna agresión”

“Hace menos de un mes recibí estos mensajes por Instagram”. Así comienza a explicar lo sucedido Santi Rivero a través de una publicación compartida en sus redes sociales, donde reúne a más de 69.000 seguidores. Originario de Huelva, Rivero es activista del colectivo LGTBIQ+ y diputado del PSOE-M. Ahora, además, ha vuelto a poner sobre la mesa la dura realidad de los delitos de odio.

“Si te digo lo que te haría me encierran, pero te pilla todo: homosexual, político y subnormal (…) Os vamos a matar”, son los mensajes que ha llegado a recibir y por los que no ha dudado en tomar las correspondientes medidas. “No lo había hecho público porque lo que hice fue irme a la comisaria y denunciar por amenaza y delitos de odio”.

El trabajo de la Policía Nacional contra los delitos de odio

“La denuncia pasó a la Unidad de Extremismo Violento y Odio de la Brigada de Información de la Policía Nacional y, al poquito tiempo, me llamaron para ampliar la declaración y también para hacer más investigaciones”, prosigue el político en la publicación que cuenta con miles de interacciones; y añade: “Quiero expresar públicamente que son unos profesionales como la copa de un pino”.

De esta forma, el proceso ha dado buenos resultados. “Han logrado identificar y detener a la persona que me amenazó y que estaba detrás de ese perfil. Un perfil que no era falso, pero sí un perfil privado”, informa Rivero. “Si lo hago público es para contaros que el sistema funciona, que la Policía funciona y que las leyes que tanto nos ha costado conseguir, sirven”.

Además, el diputado del PSOE ha hecho un llamamiento para seguir luchando contra este tipo de situaciones. “Hay que ir a la Policía y tenemos que denunciar. No podemos dejar sin respuesta ninguna agresión”. Por último, añade: “Nos queda mucho por luchar en un momento en el que los delitos de odio contra el colectivo LGTBIQ+ no paran de crecer, pero vamos a seguir en ello. Ninguna amenaza, ni ningún insulto, me va a desviar del camino”.

Sanciones contra los delitos de odio

Según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), se entiende por delito de odio “cualquier delito penal contra las personas y/o propiedades, donde la víctima u objeto de la infracción sea elegida por su, real o percibida, pertenencia, simpatía, filiación u apoyo a grupos o colectivos con características comunes determinadas por su raza, origen nacional o étnico, sexo o género, edad, orientación sexual, religión o discapacidad”.

Estos casos cuentan con sanciones recogidas en el artículo 510 del Código Penal, que establece penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses. Por su parte, el artículo 171.1 condena “las amenazas de un mal que no constituya delito con penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, atendidas a la gravedad y circunstancia del hecho, cuando la amenaza fuere condicional y la condición consistiere en una conducta debida". De esta forma, se procura detener cualquier acción que vaya en contra de la integridad moral y física de las personas.