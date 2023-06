El PP confirma que no estará en el debate a cuatro de RTVE con el PSOE, Vox y Sumar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no acudirá al debate a cuatro que organiza RTVE y que han aceptado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la vicepresidenta Yolanda Díaz por considerar que es un "modelo incompleto". Fuentes del PP han alegado que "lo más honesto" para los espectadores es que estén presentes también Bildu, ERC y PNV. El PP no se plantea tampoco enviar a otra dirigente del PP a ese debate.

RTVE ha anunciado la celebración el miércoles 19 de julio de un debate con el presidente del Gobierno; el presidente de Vox a la Presidencia del Gobierno y la candidata de Sumar. Además, la corporación ha reiterado su invitación a participar en el debate al presidente del Partido Popular.

En concreto, esos tres partidos (PSOE, Vox y Sumar) han acordado celebrar el debate de candidatos a la Presidencia del Gobierno el 19 de julio a las 22:00 en Prado del Rey. Los partidos volverán a reunirse con los responsables del RTVE el lunes 3 de julio.

Debate a siete

Ante las elecciones de diciembre de 2015, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, envió a su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría al debate a cuatro organizado entonces por RTVE. Allí se enfrentó con los candidatos del PSOE, Ciudadanos y Podemos, Pedro Sánchez, Albert Rivera, y Pablo Iglesias.

Feijóo ha reiterado su disposición a asistir a un debate a siete con candidatos de los partidos nacionales así como con aquellos en los que ha residido la "gobernabilidad del Estado" (ERC, PNV y Bildu), según ha indicado el PP. Fuentes populares han indicado que RTVE "en lugar de invitar a los cabezas de lista, lo ha hecho a los portavoces parlamentarios de unas cámaras parlamentarias ya disueltas". "Si reconsidera su decisión, Feijóo estará en ese debate", ha añadido el partido.

Las mismas fuentes han señalado que no entienden que Sánchez, "ávido de debates y de pasar la campaña encerrado en un plató en lugar de afrontarla a pie de calle", pueda decir "no" a esta oferta para tener un segundo enfrentamiento con el Feijóo. A renglón seguido, ha dejado claro que el PP "no participará en los debates a cuatro planteados por los medios por entender que son modelos incompletos y carecen de interés".

Cara a cara

Según los populares, para confrontar ideas entre candidatos con posibilidades de llegar a la Presidencia del Gobierno "está el cara a cara acordado para el día de 10 de julio, y que tendrá lugar en Atresmedia". "Y para un debate más amplio, lo más honesto para los espectadores es la presencia de ERC, PNV y Bildu puesto que llevan cinco años redactando las leyes que avala el PSOE y fijando las posiciones que defiende el Gobierno".

"Tanto PRISA como RTVE ya han trasladado su interés en celebrar ese debate a cuatro que defienden PSOE y Sumar. El PP no acudirá a ninguno de los dos", han reiterado fuentes populares. El jefe del Ejecutivo ha confirmado que asistirá a ambos debates, según fuentes socialistas, lo mismo que hará Yolanda Díaz, según fuentes de su equipo.

Desde Bruselas, Feijóo ha defendido ese debate entre los siete partidos clave para la formación de Gobierno, ya que, según ha dicho, "o gana el PP con mayoría suficiente para gobernar en solitario" o el PSOE liderado por Pedro Sánchez va a "necesitar", aparte de Sumar, a ERC, Bildu y Junts. "No son cuatro. O gana el PP con mayoría suficiente para gobernar en solitario o si el PSOE va a formar gobierno, no necesita solo a la señora Díaz, necesita a ERC, Bildu y Junts", ha aseverado ante los periodistas.