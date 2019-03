Pedro Sánchez rescata a Lina Gálvez para las elecciones europeas

Pedro Sánchez ha rescatado a la ex consejera de la Junta Lina Gálvez para que vaya en la cuarta posición en la candidatura socialista de las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. Gálvez fue consejera de innovación en el último Gobierno de Susana Díaz, pero no pudo ir en la lista por falta de hueco y porque ella tampoco quiso seguir en la política andaluza. La ex consejera no tiene carné del partido.

Gálvez, catedrática de de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Pablo Olavide, irá en la lista detrás del sociólogo Sami Nair, de Iratxe García y de José Borrell.

Quien se cae del cartel es la sevillana Soledad Cabezón, que fue una apuesta personal de Susana Díaz cuando Carmen Romero dejó la política europea. En la nómina de los socialistas también figura quien fuese el secretario de Organización de Pedro Sánchez en su primera etapa, el riojano César Luena.