Sánchez no contempla ni el bloqueo ni la repetición electoral

Pedro Sánchez no contempla que España tenga que volver a las urnas. El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección no prevé una repetición electoral porque, como ha asegurado durante la Ejecutiva Federal del partido celebrada este lunes, "esta democracia encontrará la fórmula de la gobernabilidad", según han informado fuentes de la dirección socialista.

La alegría sigue siendo la nota dominante en Ferraz tras las elecciones generales del 23 de julio, como ha podido comprobarse durante la reunión de la Ejecutiva, en la que Sánchez ha sido recibido por sus compañeros con caras muy sonrientes y gritos de "presidente, presidente".

Todo ello pese a que el PSOE quedó en segundo lugar, aunque con dos escaños más que en las generales de noviembre (hasta 122) y con opción para articular una nueva mayoría para gobernar. Para ello, los socialistas necesitarían del apoyo de Junts per Catalunya, aunque en Ferraz aseguran que este asunto no ha sido abordado por la Ejecutiva.

Sánchez ha comentado en la reunión que España "ha dicho no a la involución y los retrocesos" con su votación este 23-J, en referencia a PP y Vox, que no alcanzaron una mayoría suficiente para gobernar, y "once millones de españoles han votado avance", en alusión al bloque de la izquierda.

Además, Sánchez se congratuló de que el PSOE sea hoy "una referencia en Europa y en el mundo" al haber logrado incluso superar el número de votos totales y porcentajes de apoyos recibido respecto a las elecciones de noviembre de 2019.

La intención de los socialistas ahora es poner todo el foco en el PP para que se "vaya cociendo en su propia salsa", según fuentes de Ferraz. No obstante, inciden las mismas fuentes, "está por ver" si los populares intentarán una investidura, ya que consideran que el PP está "hablando consigo mismo" con la intención de evitar "movimientos internos que puedan entorpecer un intento de Feijóo", pero apuntan a que el PP no está hablando "al país" ni "a nadie que pueda ser socio" de un posible Gobierno.

Sin prisas por ir a una investidura

Por parte del PSOE, Sánchez no ha hablado en la Ejecutiva de este lunes sobre una posible investidura con él como candidato, aunque desde Ferraz subrayan que hay predisposición y posibilidad de repetir Gobierno.

"Nosotros no tenemos prisa, vamos a reposar los resultados. El que habló de ir a la investidura fue Feijóo, nosotros no hemos dicho nada", han señalado estas mismas fuentes, que afirman que no hay ninguna reunión prevista de Sánchez con el líder del PP para hablar del escenario postelectoral.

De hecho, Sánchez ha pedido en la Ejecutiva que tras las elecciones la gente "descanse y disfrute de las vacaciones" y no ha mostrado ninguna prisa tampoco por que el PSOE negocie la Mesa del Congreso, aunque ha recordado que las Cortes se constituirán el 17 de agosto y ha señalado que "esta es una democracia parlamentaria, con sus plazos y sus procedimientos".

Los miembros de la Ejecutiva Federal mostraban a su llegada a la reunión su satisfacción por los resultados del 23-J y evitaban hablar de qué va a hacer ahora el PSOE para tratar de formar gobierno, aunque la ministra Teresa Ribera reconocía en declaraciones a los medios que venían semanas "complicadas", pero subrayaba que hay "esperanza" y que van a "intentarlo".

Las dos ideas principales de Ferraz tras el 23-J son que se ha logrado frenar un hipotético gobierno del PP con Vox y que los resultados electorales "llevan un mensaje para todos los partidos, y todos los partidos tienen que pensar y analizar con tiempo", incluyendo a Junts per Catalunya, con quien creen que habrá que negociar la composición de la Mesa del Congreso.

En Ferraz destacan que los socialistas han logrado muy buenos resultados en estas elecciones generales en Cataluña y el País Vasco, lo que demuestra en su opinión que "hay una España plural" y que es algo que tienen que "asumir algún otro partido empeñado en que España es otra cosa".

Y sobre los buenos resultados en el conjunto de España creen que se debe fundamentalmente a que los pactos del PP con Vox eran ya una realidad en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos, y "muchos territorios han votado como reacción" ante esto.

A nivel orgánico, la tranquilidad en el PSOE es absoluta y nadie habla de relevos de liderazgo. Como aseguran en Ferraz, de forma gráfica, el partido es ahora mismo "una balsa de aceite".