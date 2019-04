Zoido escala ocho puestos en la lista de las elecciones europeas

Ahora sí, el ex ministro Juan Ignacio Zoido ha escalado ocho posiciones en las listas del PP de las europeas. Zoido iba en el puesto número 12, que no era seguro, porque la convocatoria de estas elecciones también en el Reino Unido no le ha dejado el margen esperado a España en su contribución al Parlamento Europeo.

Zoido será el cuarto, porque ocupa la plaza de Ángel Garrido, el ex presidente de la comunidad de Madrid que acaba de pasarse a Ciudadanos. En el puesto dejado por Zoido, entra el padre del opositor venezolano Leopoldo López.