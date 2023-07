Ojo con el empadronamiento, podrías quedarte sin votar en estas elecciones

El 23 de julio están llamados a las urnas para participar en las elecciones todos los españoles mayores de edad que, como informan desde el Instituto Nacional de Estadística (INE), son un total de 37.466.432 personas, de las que 35.141.122 residen en España y 2.325.310 lo hacen en el extranjero. Además, de los que viven en el país, 1.639.179 podrán ejercer su derecho a voto por primera vez en este tipo de comicios, pues cumplieron los 18 años después del 10 de noviembre de 2019, fecha en la que se celebraron las últimas generales.

Aunque de los más de 35 millones de personas que viven en España y podrán ir a votar el 23 de julio, puede que alguna no pueda ejercer su derecho al voto por un problema relacionado con el empadronamiento. Algo que le ocurrió a Marina, una mujer de 35 años que vive en la ciudad de Barcelona, en las elecciones autónomas y municipales que se celebraron el 28 de mayo.

Como cuenta Newtral, fue a su colegio electoral a votar el día de las elecciones pero en la mesa le dijeron que su nombre no constaba y, al ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Barcelona, le corroboraron esa información: su nombre no estaba en el censo electoral. Finalmente, no pudo votar.

¿El motivo? Marina estaba empadronada en su lugar de residencia pero se mudó, y no realizó el trámite para cambiar el empadronamiento al de su nueva casa. Entonces las personas que entraron en su antigua residencia sí lo hicieron, afirmando que la mujer de 35 años ya no vivía allí, por lo que se quedó sin empadronamiento y, por lo tanto, sin posibilidad de votar.

Un problema que, en vistas de las Elecciones Generales, podría no tener solución

Desde Newtral informan que el Instituto Nacional de Estadística (INE), que se encarga de elaborar el censo electoral, le señalaron a dicho portal que el plazo para revisar los datos del empadronamiento y, si fuera necesario, actualizarlos para subsanar posibles problemas como los de Marina, es del 5 al 12 de junio, por lo que ya en el mes de julio, con los comicios a menos de 20 días, podría ser demasiado tarde para arreglarlo.

Aunque el caso de Marina fue demasiado excepcional, pues lo normal es que si te mudas a otro domicilio, deberías constar en el padrón hasta que realices el trámite para transferir los datos al del otro hogar, aunque esto es algo que varía dependiendo del ayuntamiento, como informan desde Newtral.

Lo que sí le han señalado al portal mencionado desde el INE es que, cuando te empadronas en tu nuevo municipio, el ayuntamiento del anterior te da de baja en su padrón de manera automática.