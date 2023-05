Un candidato de Vox de Ciudad Real se declara opuesto al partido: "No me voy a votar"

El candidato de Vox a la Alcaldía de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), José Antonio Cáceres Luis, ha asegurado que a pesar de encabezar la candidatura de la formación en este municipio se opone a la ideología del partido e, incluso, ha desvelado que no se va a votar.

A través de su cuenta de Twitter, Cáceres Luis ha asegurado que él no es afiliado ni simpatizante ni conoce a nadie de la dirección provincial de Vox en Ciudad Real, y que además no ha firmado el formulario de fidelidad que le ha hecho llegar la dirección nacional.

"Así es como ha triplicado Vox las listas en la provincia de Ciudad Real", ha denunciado Cáceres Luis, que en su perfil de redes sociales ha señalado que las preguntas que puedan surgir en torno a este tema, "a la dirección provincial, por favor" porque "ellos sabrán cuándo, cómo y por qué lo han hecho así".

Resumiendo: Soy completamente independiente y opuesto a la ideología de este partido político ...VOX...¡¡Ahora vas y me votas!! Yo tengo claro que no me voy a votar.Las preguntas a la dirección provincial por favor. Ellos sabrán cuando, como y por qué lo han hecho así.