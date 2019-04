Nacido en San Fernando en 1969 y guardia civil de profesión, Juan Antonio Delgado Ramos lleva muy a gala su ciudad y su barrio de procedencia. “Isleño y de La Ardila”, dice con orgullo. En 2015 fue uno de los fichajes estrella de Podemos para aquellas elecciones generales. Pablo Iglesias le invitó en varias ocasiones a La Tuerka, su programa de televisión por internet, debido a su condición de portavoz de la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) y eso les unió. Ahora Delgado repite en la candidatura de Unidas Podemos por Cádiz y lo hace de nuevo en el segundo puesto de la lista. Repetir escaño está complicado pero no es imposible.

–Vaya legislatura le ha tocado vivir en el Congreso...

–Es verdad. Yo digo que ésta ha sido la legislatura en mayúsculas. Ha habido una moción de censura, dos gobiernos, una investidura frustrada, el bipartidismo que ya no existe, una repetición de elecciones... Y a esto hay que sumarle que los diputados de Podemos éramos todos nuevos. Llegamos al Congreso como pollos sin cabeza, como unos becarios, y nos vamos siendo el grupo que más iniciativas de calidad ha presentado.

–¿Cuál ha sido su mejor momento en esta legislatura?

–Para una persona de izquierdas, el mejor momento fue sin duda cuando se fue Rajoy. Ahí demostramos que lo que llevábamos tiempo diciendo, que en el Congreso había votos suficientes para echarlo, era verdad. Pero personalmente para mí ha sido emocionante ver sentados en la tribuna del Congreso a compañeros míos cuando se han abordado asuntos como la equiparación salarial o el reconocimiento de derechos de guardia civiles.

–¿Y su peor momento?

–Una cosa que me sigue quitando el sueño es la situación de los profesionales de Tropa y Marinería que están siendo despedidos de la Armada cuando cumplen los 45 años. Ya llevamos dos años con ese ERE encubierto y la situación es brutal. De aquí al año 2030 habrá 5.000 militares despedidos en la provincia y 50.000 en España. En la ley de 2006 se reflejaba esa salida y ni PP, ni PSOE han hecho nada por solucionarlo.

–Las encuestas ven complicado que Unidas Podemos mantenga su segundo diputado por Cádiz.

–Pues lo vamos a mantener. A nosotros siempre nos pasa lo mismo, que al final conseguimos más que en las encuestas. Y en la provincia de Cádiz estamos fuertes, como ya se vio en las elecciones andaluzas.

–¿Cuántas personas le han dicho en Cádiz que usted merecía ser el número uno de la candidatura?

–No, no. Puede que yo sea más conocido en Cádiz por mi trayectoria previa en la AUGC, pero eso no quiere decir que sea el mejor. Puedo asegurar que Noelia Vera es muy competente, muy eficaz, y ha trabajado por la provincia de Cádiz tanto como yo, aunque haya sido en asuntos más genéricos. Ella es una magnífica número uno.

–Si no logra el escaño tendrá que volver usted a la Guardia Civil. ¿Teme represalias?

–Antes de ser diputado yo ya era sindicalista y no tenía miedo. Nunca me han tapado la boca y no temo a las represalias.

–¿Cómo es realmente Pablo Iglesias? Porque desde fuera se le ve como un candidato que tiene muchas prisas por gobernar.

–Lo conozco desde 2014 y tengo una relación muy especial con él. Nos apreciamos mutuamente.Es una persona honrada, decente y honesta. Lo que me duele es la campaña que ha habido para perjudicar su imagen simplemente porque representaba a 5 millones de votantes. Que desde la Policía se inventaran pruebas falsas para incriminarlo ha supuesto un golpe a la democracia y un intento de secuestro de la voluntad popular.

–¿Y no le dolió que Iglesias se reuniera con los agresores de los guardias civiles en Alsasua?

–Es que eso no es cierto. En el Congreso se consensuó una declaración institucional condenando aquellos sucesos y mostrando todo nuestro apoyo a los guardias agredidos. Después se abrió un proceso judicial y el PP se descolgó hablando de acto de terrorismo. Nosotros lo que dijimos es que en este país afortunadamente ya no se mata a la gente con un tiro en la nuca. Y los de siempre, los patriotas de hojalata, nos dijeron de todo. Y la Audiencia Nacional ha terminado diciendo lo mismo que nosotros, que no fue un acto terrorista. Lo que hubo en el Congreso fue una reunión con los familiares de los agresores simplemente para pedir reformas legales y que no se aplicara el término terrorismo. Aquí nadie ha pedido indultos.

–Si Podemos tiene un general en sus filas, no le sorprenderá que Vox presente a los suyos, ¿no?

–Ellos tienen generales y nosotros tenemos un Jemad. Además, Julio Rodríguez firmó un manifiesto contra el franquismo y el que se presenta aquí por Vox firmó otro en favor de Franco. Que la gente compare.

¿Qué puntuación le daría a Marlaska como ministro del Interior?

–Para mí Marlaska es un ministro del PP. Reconozco que es difícil revertir todos los recortes que hizo el PP, pero Marlaska ni ha quitado las concertinas, ni le ha quitado la medalla a Billy el Niño, ni los barcos de salvamento pueden salir a rescatar a personas del mar... Pero lo que más me irrita es que venga a Cádiz a colgarse medallas que corresponden a otros. Yo ya le he dicho a Marlaska que esta provincia no necesita un sheriff. Aquí la Policía y la Guardia Civil llevan 30 años combatiendo el narcotráfico y ahí están operaciones como la Manzanilla, Pitón, Estela... Que no venga a decir que desde que está él se cogen muchos alijos. Eso es una falta de respeto a tantísimos agentes.

–¿Lo peor en el Campo de Gibraltar ya ha pasado?

–Claro que no. Mientras siga habiendo municipios con un 70% de paro juvenil, mientras la línea férrea hasta Algeciras siga estando sin electrificar, mientras los juzgados sigan rebosando de trabajo... no solucionaremos nada. Lo del Campo de Gibraltar hay que tomarlo como un asunto de estado.

–¿La culpa de que aún no haya equiparación salarial entre los cuerpos policiales es de Marlaska?

–Esa es una reivindicación histórica de hace unos 30 años. Después del 1-O, el PP, que siempre se había negado a ello, se vio obligado a sentarse con los representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Hubo una subida salarial para 2018 y se encargó un estudio de catalogación de los puestos de trabajo. A día de hoy nadie sabe de ese estudio, Marlaska sólo sabe pedir más tiempo y tanta opacidad nos hace temer lo peor.

–¿Ve usted a Unidas Podemos en el próximo Gobierno de España?

–Estamos más cerca que nunca.