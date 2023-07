Pablo Iglesias carga contra el veto "unilateral" e "injusto" de Yolanda Díaz a Irene Montero

El ex vicepresidente y ex líder de Podemos Pablo Iglesias cree que mucha gente no ha entendido la "crueldad" del "veto unilateral" y "enormemente injusto" de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la titular de Igualdad en funciones, Irene Montero.

También ha dicho que toca hacer "autocrítica" ante el resultado de Sumar y que no puede implantarse que las cúpulas de los partidos elijan "a dedo" a los candidatos. Así, ha pedido primarias en caso de repetición electoral.

En declaraciones en TV3, Iglesias ha señalado que Montero es un "enorme" activo político que se ha atrevido a avanzar en derechos feministas pese a recibir "violencia mediática", por lo que su exclusión no ha sido entendida entre mucha gente.

Ambigüedad y crueldad

Además, ha sostenido que sobre Montero hubo un veto "unilateral" de Díaz ya que, según Iglesias, cuando la líder de Sumar era preguntada en entrevistas por la situación de la ministra, decía que eso no tenía que ver con ella y que no era su estilo. "Creo que la gente cada vez acepta menos la mentira, la ambigüedad y la crueldad", ha remarcado el ex vicepresidente.

Iglesias ha destacado que no siempre se puede estar en las instituciones y es "bueno que la gente lo entienda", pero a continuación ha incidido en que hay quienes han ocupado cargos menos de siete años y "tienen que escuchar que compañeros que llevan 25 años viviendo de los cargos públicos te dicen que te tienes que ir porque no se puede hablar mal de los periodistas que mienten y porque hay que sonreír mucho".

Repetición electoral

Preguntado sobre qué debería hacerse en caso de una repetición electoral, el ex líder de Podemos ha deseado que "ojalá no ocurra". Si eso pasa, añade, tendría que haber primarias: no cree que "nadie se atreva" a decir a los militantes e inscritos que "esto va a ser otra vez a dedo".

Tras recalcar que él propuso en 2021 como candidata a Díaz si así lo decidía la militancia, ha alertado de que el espacio político de la izquierda alternativa "no se puede permitir" que sean "cinco o seis personas", las "estructuras de dirigentes de los partidos", los que decidan "sin dar la palabra a los militantes y a los inscritos". "Tiene que haber en espacios democráticos, no se puede vetar", ha enfatizado.

Sumar aspiraba a más

Sobre el resultado electoral de Sumar, considera que es "importante" porque se ha impedido que la derecha tenga mayoría suficiente para gobernar, pero que las decisiones que tomó la candidatura se orientaban a cosechar un mejor balance que los tres millones de votos y 31 diputados obtenidos.

Es más, Iglesias ha señalado que incluso se planteó la meta de ser la fuerza hegemónica de la izquierda y aprecia que el consenso era que se podía tener mejores resultados si se dejaba a un lado "el estilo" y "discurso" de la formación morada.

"Aquel acto de Magariños planteó el objetivo de la Presidencia del Gobierno. Eso es lo que está detrás de la decisión de vetar a Irene Montero, a Pablo Echenique y a otros dirigentes de Podemos y de invisibilizar a Podemos en la campaña", ha añadido, repitiendo las palabras de la actual líder de la formación, Ione Belarra, que había usado esa misma expresión un día después de las elecciones.