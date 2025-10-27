ICÓNICA
La juez pide a la comisión de investigación de la dana el listado de llamadas de Mazón

La magistrada reclama esta información antes de que el próximo día 3 comparezca la periodista Maribel Vilaplana, con la que el presidente comió el día de la tragedia

Mazón acompañó a la periodista al parking a las 18:45 tras comer con ella el día de la dana

El presdiente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, este lunes en Alicante.
El presdiente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, este lunes en Alicante. / Morell / Efe
Agencias

27 de octubre 2025 - 14:10

La juez de Catarroja que instruye la causa de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado solicitar a Les Corts Valencianes el listado de llamadas del president de la Generalitat, Carlos Mazón, de ese día que ha remitido Presidencia de la Generalitat a la comisión de investigación sobre la dana del Parlamento valenciano.

Esta solicitud se produce antes de la testifical, el próximo 3 de noviembre, de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón ese día, y se justifica por la instructora en que "el listado de llamadas que se pretende recabar se trata de un documento público" tras haber sido enviado a Les Corts, según han informado este lunes fuentes judiciales.

La juez también requiere nuevamente a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) para que diga si existen otras grabaciones del día de la dana, y reclama otra vez a la productora de televisión contratada por la Conselleria de Emergencias que remita los vídeos originales correspondientes a las grabaciones ya aportadas.

Asimismo, ordena a una empresa de teleasistencia que conserve las grabaciones de llamadas y comunicaciones con fallecidos por la dana que eran usuarios del servicio de teleasistencia y remita al órgano judicial para incorporar a la investigación, previo consentimiento de sus familiares, las relativas a seis víctimas mortales.

