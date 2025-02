Mazón no se plantea dimitir: "Deben dimitir los que han mentido"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha dicho este jueves que no se ha planteado dimitir por su gestión de la dana del 29 de octubre en la que murieron 227 personas, y ha aseverado que "deben dimitir los que han mentido, los que no informaron (de la situación) del barranco del Poyo".

Lo ha señalado así a preguntas de los periodistas a su llegada a un acto sobre educación en el Palacio de las Artes de Valencia, donde ha sido recibido por algunos de los asistentes al acto con gritos de "Mazón dimisión" y "Fuera".

Mazón ha insistido en que la pregunta de quién tiene que dimitir hay que hacérsela "a los que no avisaron de la crecida mortal del barranco del Poyo o a los que están mintiendo permanentemente" sobre su paradero esa tarde y que a su juicio han dejado "acreditado".

Ha defendido que este miércoles ya dio explicaciones sobre la hora a la que llegó al Centro de Emergencias de la Generalitat para la reunión del Cecopi -dijo que fue a las 20:28 horas- y ha hecho hincapié en que "los que no avisaron" de la "letal crecida" del barranco del Poyo "son los que tienen que plantearse su situación".

Mazón ha aludido a los que, según él, ha quedado "acreditado" que "han mentido" sobre dónde estaba él el día de la dana, sobre si estaba incomunicado o sobre que le habían visto a una hora concreta en el Cecopi: "Son ellos los que tienen que decir cómo es posible que estén mintiendo permanentemente".

"El president estaba atendiendo llamadas permanentemente, estaba comunicado, más de dieciséis llamadas atendiendo y estando pendiente, que procedían de un órgano (en alusión al Cecopi) al que yo no pertenecía, que estaba tomando las decisiones técnicas en función de la información que tenía y nunca recibió información del desborde del barranco del Poyo, que fue letal, que es la que causó las muertes", ha afirmado.

A la pregunta de si tiene móvil personal Mazón ha dicho que no, ha instado a quienes no informaron de la subida del barranco del Poyo a "que dejen de mentir ya", y no ha respondido a la pregunta de si su situación es insostenible.

El Gobierno culpa a Feijóo

Los ministros Félix Bolaños, Pilar Alegría, Óscar López y Ángel Víctor Torres han considerado este jueves que es responsabilidad del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que Carlos Mazón siga presidiendo el Consell de la Generalitat Valenciana, cuando se sienta sobre "una montaña de mentiras".

Bolaños ha dicho a la prensa en el Congreso que "cuando una persona miente una vez, la responsabilidad es de esa persona, y cuando una persona miente continuamente, la responsabilidad es de quien le mantiene en el cargo".

De similar manera lo ha apuntado Torres, también en declaraciones a periodistas en el Congreso: "La responsabilidad es de Feijóo, porque sabe que no tiene sostenibilidad que (Mazón) se mantenga como presidente, por tanto, es su responsabilidad".

A juicio de Torres, Mazón ha pasado "de una aparente defensa política, a una defensa judicial", pero está en "una huida hacia adelante" que provoca "un espectáculo que no tiene cabida, que nadie entiende".

"Montaña de mentiras"

La expresión "montaña de mentiras" la ha empleado Oscar López, en una entrevista en Radiocable, al comentar la nueva versión de Mazón sobre su hora de llegada al Cecopi el 29 de octubre.

"Creo que Mazón ha acabado aplastado frente a una montaña de mentiras, toneladas de mentiras, versiones cambiantes", ha dicho López, antes de opinar que "el PP le da ya por descontado".

Ha añadido: "Es más, lo que está haciendo (Feijóo) es administrar políticamente ese final de Mazón".

López lo argumenta en que este jueves hay ya "ciertos medios" de comunicación que "empiezan a lanzar señales" de que Mazón será cesado, y "no sería la primera vez, ya lo han hecho otras veces (en el PP), primero lanzan señales y luego ejecutan".

"Lo más grave no es que en su momento no actuara correctamente, sino que encima se haya ocultado detrás de montañas de mentiras, y son mucho más grandes que él", ha dicho el titular de Transformación Digital y Función Pública, que ve "hipócrita" la actitud de Feijóo de seguir respaldando a Mazón, cuando "le va a dejar caer", porque está "clarísimo" que está "acabado políticamente".

"Chapoteando en la más indigencia moral"

La ministra portavoz, entrevistada en Antena 3, ha indicado: "La situación de Mazón es absolutamente ya insostenible. Cada día madrugamos con una con una nueva versión".

Ha añadido Pilar Alegría que cuando le escucha siempre se hace la misma pregunta: "¿De qué pasta tiene que estar hecho para mentir todos los días de esa manera tan descarada?".

A su juicio, Mazón "lleva mucho tiempo chapoteando en la más indigencia moral", por lo que ve "inexplicable" que los ciudadanos tengan que soportar diariamente "estos espectáculos tan humillantes".