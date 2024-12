Montero defiende a Sánchez: "Sabemos que van a por ti"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha alzado este domingo la voz de los socialistas en apoyo y "solidaridad fraternal" a su líder, Pedro Sánchez, frente a quienes van contra él y quieren rodearle.

"Estamos contigo porque sabemos que quieren rodearte familiarmente y sabemos que van a por ti", ha afirmado Montero en alusión a las causas judiciales que afectan a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno y en víspera de una semana en la que comparecerán ante los tribunales Begoña Gómez, el empresario Víctor de Aldama y el exasesor ministerial Koldo García.

La vicepresidenta primera ha alertado de la "amenaza" que, en su opinión, representan "la derecha y la ultraderecha" para la clase media y trabajadora. "Soplan fuerte y no hay que perderles el espejo retrovisor, porque aprietan", ha dicho.

Ha pedido en este sentido a los militantes y simpatizantes que estén "alerta" en cada rincón para denunciar lo que hacen en contra del progreso social.

Como ejemplo, se ha referido a la Conferencia de Presientes autonómicos del viernes en Santander, en la que, según ha dicho, el PP no aportó "nada", porque "no tiene proyecto para España" y la única vía que sigue es la "destrucción" ante la "no digestión de los resultados electorales".

Montero, que junto al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha arropado al titular de Función Pública, Óscar López, en su primer acto del PSOE como líder de los socialistas madrileños, ha confiado en él para derrotar en la Comunidad de Madrid "no ya a (Isabel Díaz) Ayuso, sino a los poderes económicos, políticos y mediáticos que están detrás de ella".

Ha apelado para ello a la "izquierda valiente" como lo fueron, ha destacado, las mujeres que se enfrentaron a la dictadura y ha añadido que "por eso, el año que viene celebramos los 50 años del fin de la época más oscura" de la historia de España.

Montero ha reivindicado además la "alegría" de los progresistas frente a los "tristes" del PP, que "creen que el poder les pertenece por cuna" y, por eso, "se mete en el barro, el ruido, la denuncia falsa y está en deslegitimar las instituciones y hacer inútil la política".

"El instrumento más importante que tiene la clase trabajadora frente a los grandes capitales es el voto (...) Por eso quieren que nos quedemos en casa para que nada cambie", ha subrayado la vicepresidenta, convencida de que Madrid volverá a ser con Óscar López el "germen" del "mascarón de proa socialista".