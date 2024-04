De dónde vienen las acusaciones a Pedro Sánchez y Begoña Gómez por las que el presidente se plantea su dimisión

El miércoles 24 de abril se dio a conocer la noticia de la apertura de diligencias del juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. De esta forma, el juzgado madrileño admitía a trámite una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, que causaría esa misma noche otro terremoto político más con la suspensión de la agenda del presidente del Gobierno y la publicación de su carta a la ciudadanía.

En la carta, Pedro Sánchez expresa los motivos que le llevan a tomarse una breve pausa para considerar si continúa al frente del Gobierno o si por el contrario esta "estrategia de acoso y derribo" que ha llegado a afectar a su esposa hacen que termine presentando su dimisión. Algo que dará a conocer el lunes 29 de abril.

La denuncia por la que se han abierto diligencias previas acusaba a Begoña Gómez de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

¿En qué se basan las acusaciones de Manos Limpias contra Begoña Gómez?

Manos Limpias y su líder, Miguel Bernard, basan sus acusaciones contra Begoña Gómez en noticias de medios que se han publicado en los últimos meses. En concreto en noticias que han sido publicadas a raíz del caso 'Koldo', en las que se habla de una supuesta influencia de Gómez en algunas adjudicaciones públicas y en el rescate de Air Europa durante la pandemia de covid-19.

Según ha explicado el medio elDiario.es, la querella de Manos Limpias consta de unos 7 folios y está basada en un total de 8 noticias publicadas por diversos medios de comunicación. De esas ocho, al menos una es un bulo. Se trata de una noticia que fue publicada en el medio The Objective sobre una subvención que atribuían a la esposa del presidente, aunque realmente fue recibida por una empresaria cántabra con la que casualmente comparte nombre y apellido.

Durante la mañana del jueves 25 de abril, la entidad presidida por Miguel Bernard ha reconocido la posibilidad de que estas acusaciones contra Begoña Gómez procedan de informaciones falsas que han sido publicadas en medios digitales. En un comunicado Manos Limpias se lava las manos y deja el desarrollo de la cuestión a los tribunales: "Será ahora el Juez Instructor quien deba comprobar si dichas afirmaciones periodísticas son ciertas o no. Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron, quienes deberán asumir la falsedad, pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir".

En el comunicado, Miguel Bernard alude también a que su entidad ha "ejercido con ello un derecho y un deber ciudadano" ya que la "Fiscalía no actuaba de oficio". También ha defendido su actuación expresando lo siguiente: "No ha habido en el actuar de Manos Limpias el más mínimo acto falsario, pues como bien han dicho quienes nos han criticado, basé la denuncia que se presentó en dichas informaciones periodísticas, y solo en las mismas".