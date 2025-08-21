Los pilotos de medios aéreos contra los incendios, a punto de agotar las horas reglamentarias

La Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencias ha solicitado al Ministerio de Transportes que los pilotos que trabajan en la extinción de fuegos en España puedan extender sus horas de labor, una vez que hayan descansado entre ocho y 10 días.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es un organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, establece en su circular 16B y en su anexo 1 un límite de 80 horas de vuelo para los pilotos en 28 días consecutivos, una barrera temporal que, en breve, traspasará gran parte de los pilotos que están interviniendo en la extinción de los grandes incendios forestales activos en nuestro país.

La norma, que no se aplica a los pilotos de aviación militar, sí afecta a los pilotos de aviones y helicópteros de aviación civil que intervienen en la extinción del fuego, el transporte de retenes y las labores de coordinación aérea. Se da la circunstancia de que más del 85% de los medios aéreos que participan en estas labores pertenecen a empresas privadas que, a través de su contratación por parte de las comunidades autónomas y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, prestan este servicio público esencial de emergencias.

La oleada de incendios forestales de grandes dimensiones y especial virulencia que se han venido desarrollando en las últimas semanas en distintos puntos de nuestra geografía -muchos de ellos todavía activos- están requiriendo una participación extraordinaria de los medios aéreos, motivo por el que sus pilotos o están próximos a agotar las horas máximas de vuelo que establece la agencia o ya las han traspasado, lo que impedirá el vuelo de estas aeronaves especializadas en la intervención de incendios.

Ante estas circunstancias, la Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencias aboga por aplicar una excepción a la circular. Propone que tras el transcurso de ocho a 10 días de descanso continuado, el contador de horas se ponga a cero, de forma que los pilotos puedan volar 80 horas de nuevo. Según esta asociación, esta medida se "aplicaría contando, en primer lugar, con la voluntariedad del piloto y, no menos importante, con el amparo de controles de fatiga que garanticen su seguridad".

Existen, asimismo, precedentes cercanos a la adopción de actuaciones de excepción, como las adoptadas por Portugal. La intención de la asociación, que aporta entre 235 a 245 aeronaves de las 250 a 260 del operativo de extinción de incendios, es alcanzar una solución urgente que permita mantener activos todos estos efectivos esenciales en la lucha contra el fuego.