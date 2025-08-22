El PP exige la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para hablar de la nueva imputación de su esposa

El PP ha solicitado este viernes que la Diputación Permanente convoque en su reunión del próximo martes un pleno extraordinario con la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la imputación de nuevos delitos a su esposa, Begoña Gómez.

El grupo popular pretende que Sánchez rinda cuentas sobre los supuestos casos de corrupción que afectan a su entorno político y familiar y, además de la imputación de su mujer, quiere que hable sobre la investigación judicial a la denominada "fontanera" del PSOE Leire Díaz.

También busca que el jefe del Ejecutivo explique "el incumplimiento de todas las recomendaciones en materia de prevención de la corrupción" en la evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), que se tratará en el Consejo de Europa.

"El ritmo de corrupción es tan alto que lo hemos metabolizado como algo natural, pero hay que repetirle a los ciudadanos que esto no ocurre ni ocurriría en ningún país de la Unión Europea", ha advertido en una rueda de prensa la secretaria general del PP europeo, Dolors Montserrat.

En su opinión, solo uno de los casos de corrupción que "acechan" al jefe del Ejecutivo bastaría para que cualquier primer ministro europeo dimitiera inmediatamente y convocara elecciones.

Pero ha denunciado que "Sánchez es una anomalía política para el mundo y para Europa", porque "no asume su responsabilidad, no da la cara, no dimite y no abre las urnas".

El PP quiere que comparezca asimismo en el Congreso con carácter urgente la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la quita de la deuda a Cataluña.

También ha pedido las comparecencias de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y de la titular de Defensa, Margarita Robles, para que informen de todas las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno para prestar apoyo a las comunidades autónomas afectadas por los incendios este verano.

A ellas ha sumado además las del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para informar sobre la adjudicación a la empresa china Huawei del contrato de gestión del almacenamiento del Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL); y de las titulares de Migraciones, Elma Sainz, sobre la "emergencia migratoria" el sur del país y en Baleares; y de Igualdad, Ana Redondo, sobre las medidas contra el "machismo imperante" en el Gobierno.

Todas estas peticiones se suman a las ya solicitadas por el PP para que comparezcan en el Senado Sara Aagesen, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y el ministro de Agricultura, Luis Planas, por los incendios forestales de las últimas semanas.