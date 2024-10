Sánchez acusa a Feijóo de culparle de sus errores y de "escurrir el bulto"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la polémica por el proyecto de ley que permitirá la liberación de etarras, de intentar "escurrir el bulto" y culparle de sus errores cuando su objetivo es que España no pase página con ETA.

Sánchez se ha referido por vez primera públicamente a esta polémica en el debate del Congreso sobre la política migratoria del Ejecutivo y después de que Feijóo, en su intervención, haya atacado duramente a Sánchez por ese proyecto de ley y le haya pedido que deje de mentir y que lo retire.

Ante esas palabras, el jefe del Gobierno ha asegurado que le cuesta mucho entender la actitud del PP.

"¿Usted sabe lo que vota o no?¿O lo saben y tras ver la reacción en los medios echan la culpa a otros de sus errores?", ha preguntado a Feijóo.

En esa línea, ha proseguido: "No sé si lo saben o no, lo que tengo muy claro es que no saben a dónde va, y el problema de este país es que tiene una oposición que no tiene nadie al volante".

"La jefa no le deja"

El jefe del Ejecutivo señala que el PP está dirigido por una persona que "no se presentó a las elecciones generales y no se sienta en este Hemiciclo", en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así, ha indicado que muchas de sus decisiones están condicionadas por la dirigente popular: "La jefa no le deja", ha lanzado.

Sánchez ha advertido de que el PP cambia de forma constante de estrategia y ha afeado a Feijóo que no centrase su intervención en la cuestión migratoria cuando es su partido el que ha pedido la comparecencia en el Congreso por este asunto.

Tras defender la política migratoria de su Gobierno, ha vuelto a atacar el PP por la forma de hacer oposición y por lo que considera una nueva utilización del terrorismo, algo que ha considerado "uno de los clásicos" de este partido con el objetivo de "azuzar viejos odios del pasado".

"Ustedes no quieren que España pase página. Este es el problema", ha añadido antes de asegurar que con el proyecto de ley no hay rebaja de condenas a los presos etarras, sino que se tienen en cuenta los años que los presos ya han cumplido en cárceles en el extranjero.

Por eso ha garantizado que quien fue condenado a treinta años cumplirá esos treinta años. "Ustedes lo saben y por eso votaron a favor de este proyecto de ley", ha recalcado poco antes de que el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (que ejercía la presidencia de la cámara) detuviera la sesión para pedir al portavoz del grupo popular, Miguel Tellado, que retirara la palabra "tramposo" que se le había oído pronunciar.

Sánchez ha explicado que el proyecto de ley es una transposición obligatoria de una directiva europea que el PP apoyó en Bruselas, y por eso ha exigido al líder de este partido que "no escurra el bulto".

Ha añadido que el proyecto de ley fue registrado en marzo pasado en el Congreso , ha tenido siete meses de tramitación parlamentaria, su plazo de enmiendas se ha prorrogado once veces en la comisión de Justicia y el PP ha votado siempre a favor.

Las enmiendas ha subrayado que se hacen eco de una cuestión prejudicial que presentó en enero la Audiencia Nacional ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y toman como punto de partida un proyecto de ley del Gobierno del PP de 2014 y que cuenta con un informe favorable del Consejo de Estado.

"Si esto es así, ¿por qué se escandalizan ahora?¿Por qué han cambiado de opinión?¿Le han apretado, señor Feiejóo? ¿O es que su grupo es incluso más torpe de lo que parece? Porque con ustedes -ha proseguido- nunca se sabe dónde termina la mentira y dónde empieza la incompetencia".

Por todo ello, ha vuelto a acusar a Feijóo de no saber lo que votan o de intentar echar la culpa a otros.