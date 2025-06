Santos Cerdán rompe su silencio y se apunta a la teoría del montaje: "No me serviré del aforamiento para demostrar mi inocencia"

Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, ha roto su silencio para el medio Navarro Diario de Noticias y ha confirmado que este lunes formalizará la dimisión como diputado que anunció el pasado jueves, entregando su acta en el Congreso. En una breve conversación con el medio, Cerdán ha sido tajante: "No me quiero servir del aforamiento para demostrar mi inocencia", zanjando así las especulaciones sobre si mantendría su escaño tras verse implicado en la trama de corrupción del caso Koldo-Ábalos.

La decisión llega después de que el juez instructor Leopoldo Puente observara "consistentes indicios" de posibles delitos de organización criminal y cohecho contra el político navarro. Cerdán, quien se reunió con el presidente Pedro Sánchez en La Moncloa antes de anunciar su dimisión, ha dado a entender que se considera víctima de un montaje, aunque prefiere no ofrecer más explicaciones por el momento, a la espera de su declaración voluntaria ante el Tribunal Supremo el próximo 25 de junio.

La renuncia de Cerdán supone un nuevo golpe para el PSOE en medio del escándalo que ya provocó la salida de José Luis Ábalos del partido, aunque este último decidió mantener su acta y pasó a formar parte del grupo mixto. Si Cerdán cumple con lo anunciado, su escaño sería ocupado por Iván Cacho Isla, actual concejal socialista en Ansoáin (Navarra).

¿Qué implica el informe de la UCO sobre Santos Cerdán?

El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a Santos Cerdán en un papel relevante dentro de la presunta trama corrupta vinculada al caso Koldo-Ábalos. Según este documento, que ha dejado "muy afectado" al exsecretario de Organización socialista, Cerdán habría actuado "en connivencia" con el exministro José Luis Ábalos y Koldo García en adjudicaciones presuntamente irregulares de obras públicas.

El juez Puente no solo subraya la "participación" de Cerdán en estos hechos, sino que considera que existen indicios suficientes para investigarle por posibles delitos de organización criminal y cohecho. En concreto, el auto judicial menciona adjudicaciones "indebidas a cambio de precio de las referidas obras públicas", lo que ha precipitado la decisión del político navarro de renunciar a su condición de aforado.

Proceso de renuncia al acta de diputado

La entrega del acta de diputado es un trámite que solo puede realizarse en persona o por delegación en el registro del Congreso. Al cierre del sábado, pasadas las 14:00 horas, Cerdán aún no había formalizado este paso, lo que había generado cierta incertidumbre sobre el cumplimiento de su anuncio de dimisión.

Si finalmente acude el lunes al registro como ha confirmado, la Mesa del Congreso podría calificar su escrito el martes y remitirlo a la Junta Electoral, que iniciaría el procedimiento para su sustitución. Este proceso culminaría con la incorporación de Iván Cacho Isla, siguiente en la lista electoral del PSOE por Navarra, quien el pasado viernes fue uno de los últimos en abandonar la Ejecutiva del PSN, según testigos, con gesto serio y preocupado.

Diferencias con el caso de José Luis Ábalos

La situación de Santos Cerdán presenta paralelismos, pero tambiimportantes diferencias respecto a la vivida por José Luis Ábalos. Ambos políticos ocuparon la Secretaría de Organización del PSOE y ambos se han visto implicados en el mismo caso de presunta corrupción. Sin embargo, mientras Ábalos decidió mantener su acta de diputado pese a las presiones del partido para que dimitiera, Cerdán ha optado por renunciar voluntariamente.

Esta decisión evitaría al PSOE el bochorno de tener a dos exsecretarios de Organización compartiendo el grupo mixto del Congreso. Ábalos, tras su salida del PSOE, ha mantenido su escaño –y con ello su aforamiento y retribuciones– junto a los cuatro diputados de Podemos que abandonaron Sumar.

¿Quién es Santos Cerdán?

Santos Cerdán León (Milagro, Navarra, 1969) ha sido hasta ahora una figura clave en la estructura del PSOE y uno de los colaboradores más cercanos de Pedro Sánchez. Ingresó en el partido en 1987 y ha desarrollado una extensa carrera política tanto en Navarra como a nivel nacional.

Tras la vuelta de Sánchez a la secretaría general del PSOE en 2017, Cerdán fue nombrado secretario de Coordinación Territorial, pasando en 2021 a ocupar la Secretaría de Organización tras la salida de José Luis Ábalos. Como secretario de Organización, ha sido responsable de negociaciones políticas clave, incluyendo acuerdos con formaciones nacionalistas e independentistas.

Su dimisión supone un duro golpe para la estructura del partido, especialmente en un momento de tensión política por los diversos frentes judiciales que afectan al entorno socialista.

¿Qué consecuencias tiene la renuncia al aforamiento?

La renuncia de Santos Cerdán a su acta de diputado implica la pérdida de su condición de aforado, lo que significa que cualquier causa judicial contra él dejaría de ser competencia del Tribunal Supremo. De este modo, la investigación pasaría a manos de los juzgados ordinarios, concretamente al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, dirigido por el magistrado Ismael Moreno.

Esta decisión resulta significativa porque Cerdán está renunciando voluntariamente a una protección procesal que podría beneficiarle en términos de garantías judiciales. Su declaración de que no quiere "servirse del aforamiento para demostrar su inocencia" puede interpretarse como un gesto para reforzar públicamente su convicción de no haber cometido ilegalidad alguna.

¿Cómo afecta esta situación al gobierno de Pedro Sánchez?

El caso Koldo-Ábalos, que ahora salpica también a Santos Cerdán, supone un importante desgaste para el gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. La implicación de dos exsecretarios de Organización consecutivos del PSOE en una presunta trama de corrupción daña la imagen del partido y proporciona argumentos a la oposición.

Además, la situación es especialmente delicada porque tanto Ábalos como Cerdán han sido personas de máxima confianza de Sánchez en diferentes etapas de su liderazgo. El primero fue clave en su regreso a la secretaría general del partido en 2017, mientras que el segundo ha gestionado relaciones políticas fundamentales para la gobernabilidad.

Por ahora, el Ejecutivo ha optado por marcar distancias con los implicados, subrayando que Cerdán ya no ocupa cargos en el partido y que su situación judicial debe resolverse en los tribunales, sin interferencias políticas. Sin embargo, el caso continuará generando presión mediática y política sobre el Gobierno en los próximos meses.