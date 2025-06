Pequeño Cerdán, el hombre que debió caer en Sevilla

"Hay algunos que se le nota hasta en los andares, y no era el caso de Santos". Un dirigente del PSOE de Andalucía ha relatado a este medio la sorpresa que le produjo conocer la participación de Santos Cerdán en la trama de mordidas en obras públicas que la Guardia Civil calcula en, al menos, en 620.000 euros. Por los andares -por seguir con el recurso coreográfico- se le notaba a José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, y por supuesto a su colaborador, Koldo García, que había sido portero de noche en algunos clubes de Navarra, además de guardaespaldas de socialistas amenazados por ETA.

Sin embargo, y lo que cuenta con extraordinario detalle el informe de la Guardia Civil conocido esta semana, es que fueron Santos Cerdán y Koldo García quienes establecieron desde 2015 las primeras relaciones con algunas empresas en Navarra para apañar mordidas y que, a partir de 2017, José Luis Ábalos fue el vehículo con el que lograron un pleno al introducirse en el Ministerio de Transportes, el departamento inversor por excelencia del Gobierno.

A Santos Cerdán no se le conocían comportamientos extraños ni "hábitos nocturnos" raros, sigue este dirigente. Hay más, un miembro de la Ejecutiva federal ha explicado a este diario cómo Cerdán se quejaba de modo constante de los "excesivos gastos" que Ábalos pasaba al partido cuando fue secretario de Organización, y esto casa bien con la apreciación que la Guardia Civil hace en el informe que ha entregado al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Cerdán -El Pequeño, tal como se refieren a él en las grabaciones- recelaba de la relación de confianza que Koldo había establecido con José Luis Ábalos cuando entró en el Ministerio. Era un enfado mutuo, en algunas de estas transcripciones, Koldo se queja de que "el hijo de puta de Santos" se hace "el Dumbo" para retrasarles el dinero conseguido en las comisiones ilegales.

De Milagro a Sevilla

Cerdán, nacido en Milagro (Navarra) en 1969, colaborador de Pedro Sánchez desde el año 2014, tenía sin embargo escrita su caída, otro tipo de salida, más digna, desde hace meses. Dos semanas antes de celebrarse el 41º Congreso Federal del PSOE de Sevilla, del 30 de noviembre al 1 de diciembre pasados, Pedro Sánchez había decidido sacarlo de la Ejecutiva, pero el comisionista Víctor de Aldama denunció en una declaración en la Audiencia Nacional que el navarro había recibido un sobre con dinero y que, además, se encargaba de cobrar comisiones en su comunidad. Esa acusación, de principios de noviembre, le salvó el puesto, Sánchez no estaba por entregar ninguna cabeza al comisionista que relacionaba a su esposa con el rescate de Air Europa.

Será otra vez en Sevilla, el próximo 5 de julio, cuando Sánchez cambie a una Ejecutiva que sólo ha durado seis meses. En ese comité federal se oirán algunas voces críticas, pero no suficientes como para propiciar el adelanto electoral que ha solicitado Susana Díaz. "El sanchismo ha consumido de tal modo al partido que no tiene capacidad de reacción", ha comentado a este medio uno de estos críticos andaluces.

Santos Cerdán se afilió al PSOE en 1999, pero no adquirió relevancia hasta que en 2017 fue el encargado de reunir los avales de las primarias en las que Pedro Sánchez se enfrentó con Susana Díaz. Con el secretario de Organización de la ex presidenta de la Junta, Juan Cornejo, tuvo algunas broncas sonoras. De hecho, en uno de los audios de whatspp que se filtró hace unas semanas se daba cuenta de algo que, realmente, ocurrió. "Sois todos unos hijos de puta", le dijo Cornejo a Cerdán, y es que el navarro no sólo participó de modo muy activo en las elecciones de 2017, también se implicó bastante en las primarias que Juan Espadas le ganó a la de Triana. Casado con una sevillana, Cerdán ha visitado bastante la provincia de Cádiz y, según varias fuentes socialistas que tuvieron contacto con él, se interesó por un proyecto de hidrocarburos de Cepsa en San Roque, aunque esta compañía lo abandonó al apostar por las energías verdes.

Cerdán y Koldo actuaban como dúo comisionista desde 2015, dos años antes de saltar a Madrid. Hay un personaje central en la trama Navarra, que es el empresario Fernando Merino Vera, un ex directivo de Acciona en la comunidad foral, al que la Guardia Civil sitúa en medio del engranaje de las mordidas. Merino, que vive en la localidad granadina de Huétor Vega, está casado con la hermana de Antonio y David Fernández Menéndez, dos empresarios granadinos que fueron quienes buscaron un empleo a la mujer de Koldo en Áridos Anfesa, cerca de Baza. Antonio Fernández, ingeniero, conocido como Toño, fue durante 18 meses el coordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía, con el socialista Pedro Fernández, que también ha sido alcalde de Baza.

En una declaración ante el Senado, Toño Fernández aseguró que su trabajo en la sede de la plaza de España de Sevilla consistió en asesorar en materia de infraestructuras. En octubre de 2022 dejó la Delegación del Gobierno de modo abrupto. Los Fernández Menéndez no son unos actores periféricos en la trama, Koldo los tenía informado de los nombramientos que se hacían en las direcciones del Ministerio de Transportes. Cuando el navarro les explica que Ángel Contreras iba a ser nombrado presidente de Adif, Toño saltó de alegría: "Tooooooma", dejó escrito en una de las transcripciones.