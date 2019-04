El sustituto de Trapero en los Mossos pone en la picota a Puigdemont

Los comisarios de los Mossos d’Esquadra Castellví y Quevedo prepararon el terreno, el mayor Trapero detonó la bomba y su ex número dos Ferran López puso en la picota al ex presidente Carles Puigdemont: no sólo sabía que habría incidentes el 1-O sino que les dijo que, si se producían, declararía la independencia.

El comisario Ferran López, que asumió el mando de los Mossos durante la etapa del 155, dio un paso más en el juicio a la cúpula del procés a las revelaciones de sus antiguos compañeros en la Prefectura en el Tribunal Supremo para exculpar a la policía catalana y descargar toda la responsabilidad en el Govern.

López, uno de los comisarios más respetados en los Mossos por dar siempre la cara pese a su perfil discreto, ahondó en las críticas al Govern de Puigdemont, dando a entender que remaban en direcciones opuestas: los políticos, aludiendo a un mandato para mantener el referéndum; los policías "desamparados", advirtiéndoles de los riesgos y pidiendo que lo detuvieran.

Según López, investigado por un juzgado de Cornellà por la supuesta pasividad de los Mossos el 1-O, cuando el 28 de septiembre la cúpula de la Policía autonómica pidió a Puigdemont y a los ex consellers Oriol Junqueras y Joaquim Forn en una "tensa reunión" que detuvieran el referéndum porque "era seguro que iba a haber incidentes", no les hicieron caso.

"Puigdemont dijo que, si se producía ese escenario que nosotros preveíamos, él declararía la independencia en ese mismo momento. Así lo recuerdo perfectamente", manifestó López, quien subrayó que Junqueras y Forn estaban alineados con el entonces presidente.

Como hizo Trapero, López marcó distancias con Puigdemont y comprometió al ex presidente, a Junqueras y Forn, que afrontan una petición por rebelión por haber asumido la violencia que podía producirse si seguían adelante con el 1-O, entre otros motivos.

Según López, Puigdemont, Junqueras y Forn decidieron "transitar" por el camino del 1-O pese a que fueron advertidos de que se encaminaban a un enfrentamiento, a un escenario donde lo más fácil era, metafóricamente hablando, que hubiese un "incendio" por el clima de "tensión" y de "polarización" que llevaba a una situación "crítica".

Sin alzar la voz, pero sin titubear, López no dudó en recriminar también a Forn y al ex consejero de Presidencia Jordi Turull que alardearan en público de cosas que "no eran ciertas", como que los Mossos garantizarían que se podría votar el 1-O y que no acataban que el coronel Diego Pérez de los Cobos coordinara el dispositivo para impedir el referéndum.