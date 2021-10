Valoración de líderes: Yolanda Díaz, la preferida; Ayuso busca el salto

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no sólo es la dirigente política mejor valorada, sino la preferida por el votante de Unidas Podemos (UP) para liderar una coalición con otras formaciones de izquierdas. Un 44,7% de los sondeados por DYM opina que ella sería la persona adecuada para dirigir este proyecto, un apoyo que sube hasta el 85,5% entre los votantes de UP y al 68,6% si es socialista.

La ministra de Trabajo será la candidata de la coalición Unidas Podemos, pero está intentando forjar una alianza con otras formaciones y otros líderes. Que Díaz es la política revelación de la izquierda se deja ver, incluso, entre los votantes de Vox, que de modo masivo, en un 62,9%, indica que ella no es la ideal para una coalición de este tipo. Claramente, se observa desde la derecha como una líder potencial.

Convenciones de los partidos

DYM ha preguntado, en esta ocasión, por varios acontecimientos políticos. El congreso del PSOE y la convención nacional del PP apenas marcan una tendencia si se observa la media de los consultados. Sin embargo, para los electores cercanos a cada partido sí resulta apreciable. Así, un 59% de los que se definen de izquierdas entienden que Pedro Sánchez ha salido fortalecido del congreso. Un 66% entre los votantes de centroizquierda. Y algo similar ocurre con el votante del PP respecto a la convención nacional. El 74% de quienes votan a los populares entienden que Pablo Casado sale fortalecido.

El congreso socialista ha sido un congreso de unidad. Sin embargo, una amplia mayoría, del 74,4%, opina que los distintos líderes socialistas siguen manteniendo diferencias entre ellos.

En el caso que se aprecian menos dudas en el de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad de Madrid. Un amplio 62,6% opina que el interés de Ayuso no se centra sólo en su comunidad, sino en ser la candidata del PP a unas elecciones nacionales. Esta opinión es mayoritaria entre los votantes de todos los partidos, incluidos los del PP.