El barco que te lleva gratis a la Feria de Abril de Sevilla se viste de flamenca

Navegando por el Guadalquivir, de camino a la Feria de Abril de Sevilla y a bordo del barco que de forma gratuita traslada a diario a los feriantes al Real, se celebró la primera Pasarela de Moda Flamenca en travesía. La marca Ron Legendario organizó el primer desfile de moda flamenca de estas características con bonitas estampas de la Torre del Oro o el Puente de Triana al fondo.

Un total de ocho diseñadores andaluces mostraron sus propuestas en la gran final de esta primera edición de Creadores de Moda Flamenca Legendario, un concurso que la marca de ron ha organizado para esta Feria de Abril con motivo del 10º Aniversario del barco más feriante, el que lleva de forma gratuita a sevillanos y visitantes hasta el Real de la Feria durante toda la semana.

Loli Vera, Pepa Garrido, Ventura, Francisco Tamaral, Almudena Sánchez, María Ramírez Flamencas, Hita y Arcos y Belúlah presentaron en pasarela los diseños de moda flamenca creados en exclusiva para la ocasión. Finalmente, la firma Hita y Arcos resultó la ganadora del concurso con su traje Las estrellas que guían el barco, que será el que lleven las azafatas de la marca en la próxima Feria de Abril 2020.

Un diseño 'pirata' de Maribel Arcos (Hita y Arcos)

Para la creación de este traje, Maribel Arcos, diseñadora de la firma, ha realizado un estudio sobre los orígenes de la bebida hasta llegar a lo que es hoy. El mito de los piratas del Caribe, que llegaban a tierra en busca de alcohol, le ha servido de fuente de inspiración. De ahí el nombre del traje de flamenca: Las estrellas que guían el barco hasta la tierra deseada.

La propuesta de Hita y Arcos es un vestido largo con dos volantes dobles en tejido de crepe elástico satinado que se adapta al cuerpo de la mujer. El escote crea la visión de una estrella y su cremallera delantera vista con dientes dorados le da un toque de originalidad. El escote en rombo de la espalda es sugerente y en él destaca el logo bordado en vertical. Los volantes dobles, con carrucha de organdil, dan más volumen y movimiento al vestido. En definitiva, un diseño elegante, femenino y muy sensual.

"Ganar este concurso ha sido una gran sorpresa", apunta Maribel Arcos. "Había diseñadores muy buenos y yo soy prácticamente una novel comparada con el elenco de artistas que ha participado en Creadores de Moda Legendario. No me lo esperaba para nada", concluye la diseñadora granadina.

El jurado, compuesto por representantes de la marca de ron y de los sectores de la moda y los medios de comunicación, han valorado la creatividad y calidad de los diseños, así como su innovación y adaptabilidad.