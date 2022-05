Circo Sensaciones, derroche de talento ucraniano en la Feria de Sevilla

Antonio Álvarez es el director artístico del Circo Sensaciones desde hace 23 años. Pertenece a la octava generación de una familia dedicada en cuerpo y alma a este oficio que les ha llevado desde El Cerro del Águila a viajar por todo el mundo. Acróbatas, malabaristas o payasos, entre otros profesionales de este noble arte, forman parte del que desde 2018 es el circo oficial de la Feria de Sevilla, el Circo Sensaciones. "Que nos adjudicarán el privilegio de montar nuestro espectáculo fue un sueño, supuso volver a nuestra Feria, ya que generaciones pasadas, los Hermanos Álvarez, ya montaron la primera carpa de circo en el Prado", cuenta el sevillano que también representa al emblemático Pelopincho, uno de los más característicos payasos que protagonizan el show.

Este mundo de fantasía que hace décadas inició la familia Álvarez este año toca más que nunca la realidad y en un gesto solidario con el pueblo ucraniano incluye en su espectáculo varios números de artistas circenses de Ucrania, entre los que destacan el Dúo Turkeev, ganador del concurso Got Talent 2021. "Esta temporada trabajan con nosotros, por ejemplo, dos chicas de la Escuela de Circo de Ucrania, una contorsionista y una equilibrista, además del famoso Dúo Turkeev, ganador del concurso en España y por el que todos los circos se peleaban por tener en su show. Es un privilegio tenerlos con nosotros. Muchos compañeros de profesión han tenido que salir de su país por la guerra y, por su buen hacer y solidaridad, hemos decidido contar con ellos".

El espectáculo del Circo Sensaciones en la Feria de Sevilla

El viernes pasado arrancaron las funciones en el Circo Sensaciones, que continuarán hasta el 8 de mayo. En cada una de las sesiones, intervienen una veintena de profesionales internacionales consagrados, procedentes de países como España, Italia, Inglaterra o Ucrania y de circos tan prestigiosos como el Circo del Sol. Malabares, contorsionismo, equilibrio, cintas aéreas, hula hoop, magia cómica o diabolo –especialidad esta última que trabaja otro de los reclamos de este año y también participante de Got Talent, el italiano Michael Zorzan– podrán verse en la carpa del recinto ferial.

Los aclamados payasos Rocky y Pelopincho no faltan y renuevan parodias. "El espectáculo lleva mucha comicidad, la gente tiene muchas ganas de reír y el circo es eso. El nivel artístico es de primer nivel y demostramos que el tópico de que el circo es para niños no es real. Son los padres los que dan el valor real a los números y su dificultad. Es un espectáculo al que se puede ir en familia pero no es infantil, para los niños tenemos funciones todos los días a las 12:30", detalla Álvarez.

El espectáculo para niños, Cantajuegos de la Granja, se representa en horario matinal y cuenta con los personajes preferidos de los más pequeños de la casa. Un momento para cantar y bailar en el real con el ritmo más circense.

Información y venta de entradas: Carpa al final de la Calle del Infierno (junto a la avenida Alfredo Kraus). Hasta el 8 de mayo. Funciones a las 17:30 y 20:00. Función infantil a las 12:30. Precio: entradas niños de 12 a 14 euros y entradas adultos de 14 a 17 euros, con descuentos (sólo por internet): entradas niños de 10 a 12 euros y entradas adultos de 12 a 15 euros. Entradas a la venta por internet en atrapalo.com.