Esta Feria de Sevilla será la más calurosa de los últimos 25 años

Abril está siendo extraordinariamente seco. Queda poco más de una semana para que acabe el mes y no ha caído aún ni gota, ni lo va a hacer. Aquello que dice el refranero español de "en abril aguas mil" está brillando por su ausencia no sólo en Sevilla, sino en toda España. Si la situación no cambia (que no parece que lo vaya a hacer), este mes de abril se convertirá en el menos lluvioso de la serie histórica del país.

Pero no sólo la falta de precipitaciones sorprende, también las altas temperaturas que se esperan para la próxima semana, en plena Feria de Abril de Sevilla. Todo apunta a que esta feria será la más calurosa de los últimos 25 años, según informa la plataforma Adalmet.

Récord histórico para un mes de abril

Si los pronósticos se cumplen los próximos días, este mes de abril se convertirá en el más caluroso de la media histórica de Sevilla, algo que ya ocurrió en 2010. Aquel año, la temperatura máxima más elevada durante abril se registró en el observatorio del aeropuerto de Sevilla, el día 28, con un valor de 33,6 grados centígrados.

En esta ocasión, la Aemet prevé máximas de 35 grados y los servicios de emergencias de la ciudad y otras plataformas meteorológicas ya advierten en sus redes sociales de estas altas temperaturas y piden precaución a aquellos ciudadanos que acudan a la Feria.

"Mucha precaución en las horas centrales de la jornada porque tendremos temperaturas más propias de julio con hasta 12 grados por encima de los valores normales", señala Andalmet.

El mes de abril más seco de España desde 1995

El abril más seco de la serie histórica de España, iniciada en 1961, fue el de 1995, cuando llovió 23 litros por metro cuadrado. Expertos apuntan que es "bastante probable" que este mes de abril no se alcance esta cifra y acabe siendo el más seco desde que hay registros.

En casi todo el país, desde el comienzo del año las lluvias están por debajo de la media y en muchas zonas del sur y este de la península no llegan ni a la cuarta parte de lo habitual, según indica la AEMET en su cuenta oficial de Twitter.

Entre el 1 y el 17 de abril, en más de la mitad del país no ha caído una sola gota. En conjunto, se han registrado 5 l/m², valor que solo representa el 15% del promedio normal de esos primeros diecisiete días de abril, un dato que está muy lejos del registrado en 1995. Abril es el quinto mes más lluvioso de media en España, con 63,5 l/m².