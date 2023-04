Sevilla sufrirá cortes en el suministro de agua potable si no llueve de aquí a junio

La ausencia total de lluvia en Semana Santa ha empeorado las previsiones respecto a la actual alerta por sequía en la que está Sevilla desde octubre del año pasado, una situación que afecta a la capital y el Aljarafe, donde viven 1,4 millones de habitantes, abastecidos por las empresas Emasesa (más de un millón de clientes) y Aljarafesa (350.000 clientes). Ambas empresas toman agua de los mismos embalses.

Desde Emasesa se insiste en que con las presas al 40,4% (con un volumen de 259,55 hm3) a fecha de este lunes 10 de abril, hay agua embalsada “para un año y medio de consumo siempre y cuando no se registren precipitaciones” y se añade que “Emasesa por ahora no contempla cortes de agua”. Pero desde Aljarafesa se señala que, si no cae agua del cielo de aquí a junio, pasaremos a una situación de emergencia por sequía, dejando atrás la alerta que de estos meses.

Pedro Rodríguez, gerente de Aljarafesa, señaló este lunes en declaraciones a este periódico que si el tiempo sigue como hasta ahora sin lluvia “entraremos en situación de emergencia entre julio y septiembre de este año, y eso conlleva medidas más rigurosas y drásticas con posibles cortes de suministro en algún momento”. Con todo, recalca que “no nos vamos a quedar sin agua para beber en ningún momento”.

El gerente de Aljarafesa explica que las restricciones serán más bien como las que se vivieron en décadas pasadas: corte de suministro en algunas horas, o bajada de presión de agua porque hay que compartir la poca agua que va quedando.

Hay un riesgo importante de que entremos en emergencia por la previsión de falta de lluvias y por el aumento del calor que provoca una evaporación del agua más veloz. La única esperanza es que entre abril, mayo y junio suceda algo similar a 2018, cuando el agua cayó a ultimísima hora y evitó lo peor, explica el gerente de Aljarafesa.

Emasesa y Aljarafesa destacan que siguen vigentes los bandos municipales que prohíben determinados usos de agua potable, entre los que destaca la prohibición de “llenado de piscinas, estanques y fuentes, privadas o públicas, que no tengan en funcionamiento un sistema de recuperación o circuito cerrado”, así como el “riego de jardines, praderas, árboles, zonas verdes y deportivas, de carácter público y privado”. Tampoco se permite el riego o baldeo de viales, calles, sendas y aceras, de carácter público y privado. De la prohibición del uso de agua potable se excluye el agua de pozo.

Trabajando en alternativas

Emasesa y Aljarafesa trabajan en alternativas para optimizar al máximo el recurso del agua, tales como obras de emergencia a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) comprometidas con el Ministerio para usar agua subterránea o de otros embalses que ahora se usan para regadío. “Estamos muy preocupados y muy atentos a esta situación para optimizar el recurso”, señala el gerente de Aljarafesa. “Hay que seguir siendo extremadamente cuidadosos en el cuidado del agua. Se está trabajando en diversas alternativas”, precisa Emasesa.

La empresa metropolitana de aguas de Sevilla reitera los bandos municipales publicados por la alerta por sequía en los respectivos ayuntamientos en los que se insta a todos los ciudadanos, organismos, empresas y demás colectivos sociales a un uso racional, responsable y solidario.

En la actual situación de alerta, prima el uso esencial del agua y se limita el resto. Las restricciones están contenidas en la ordenanza municipal reguladora de las medidas excepcionales aplicables al abastecimiento domiciliario de agua potable como consecuencia de la sequía.

El estado de la sequía se aborda este miércoles

Medio centenar de entidades públicas y privadas y expertos independientes que integran el Observatorio del Agua de Emasesa se reúnen este miércoles 12 de abril para abordar el estado de la sequía, así como el proceso de transformación digital de Emasesa, que permitirá ganar en eficiencia para preservar el recurso de agua. La cita colectiva, de carácter semestral, se celebra en el salón de actos de Emasesa.

El Observatorio del Agua de Emasesa es un órgano de participación y consulta “en el marco de un nuevo modelo de gobernanza más abierto y cercano a las personas y a los grupos de interés”. Los objetivos del Observatorio son lograr una gestión pública del ciclo integral del agua más participativa, colaborativa, transparente y corresponsable, otorgando el protagonismo a la sociedad. Está constituido por cuatro mesas asesoras (Dotación infraestructural, Proyección ambiental, Servicio de calidad, Conocimiento y Orientación a las personas) que se reúnen periódicamente para tratar diversos temas.

También se realizan convocatorias extraordinarias de estas mesas, cuando tienen la necesidad de tratar temas específicos, y se ponen en marcha procesos participativos, que permite la participación de los sectores interesados en aspectos muy relevantes, como han sido la elaboración de los Planes de Emergencia Climática y de Emergencia ante situaciones de Sequía, o la Evaluación de la Gestión Emasesa 2020. Las mesas asesoras están formadas por un conjunto de representantes de los grupos de interés de Emasesa (consumidores, vecinos, empresarios, sindicatos, ecologistas, colegios profesionales, grandes consumidores, comerciantes, empleados, etc.) y de expertos independientes en diferentes materias.

El Observatorio del Agua de Emasesa ha sido reconocido como buena práctica por la Red Española del Pacto Mundial. Contribuye a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible promulgados por la ONU, impactando directamente sobre el Objetivo 17 (Alianzas estratégicas).

Miembros del Observatorio del Agua: