Jessica Bueno y Luitingo disfrutan de su primera Feria de Sevilla juntos, con un concierto sorpresa en una caseta incluido

Cada año el Real de la Feria acoge a miles de visitantes, tanto sevillanos que viven en la ciudad y en la provincia, como a otros que residen en otros lugares del mundo y visitantes de fuera de Sevilla. Es una oportunidad de reunirse con los amigos y la familia, de disfrutar y de pasarlo bien con la pareja, como han hecho Jessica Bueno y Luitingo.

La primera Feria juntos y con concierto inesperado

La pareja sevillana, que reside a día de hoy en Bilbao, no dudó en viajar hasta la ciudad para disfrutar de algunos días en el Real de la Feria, como han ido compartiendo a través de sus redes sociales desde el sábado con la tradicional cena del pescaíto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de L U I T I N G O (@luitingo)

Sin embargo, no solo han compartido el buen momento en el que se encuentra la pareja que nació de GH Vip, sino que también han mostrado una vez más que la música es una de las grandes protagonistas del Real. La pareja no solo ha bailado mucho, como han compartido en sus historias y publicaciones, sino que también no se puede parar a un cantante si le ofrecen cantar.

Por eso Luitingo ha llegado a ser el protagonista de un improvisado concierto en una de las casetas, algo que Jessica Bueno capturó para las redes. "A él lo invitan a subir al escenario y no tarda ni 2 segundos en subirse a cantar", compartía la modelo en sus historias de Instagram (ahora en sus destacadas sobre la Feria de este año), en las que se le ve al cantante en plena acción y a su pareja disfrutando del concierto en la caseta del Partido Popular de Sevilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Bueno Alvarez (@jessica_bueno)

Jessica Bueno también ha usado su plataforma para mostrar todos los looks que ha lucido esta Feria, además de bastantes behind the scenes de maquillaje y peluquería y, por supuesto, de momentos románticos con el cantante, quién en una de sus publicaciones también escribía sobre su pareja: "Que Domingo más precioso en la Feria de Abril. La suerte de estar acompañado por la mejor. ¡Viva el amor!".