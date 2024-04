El alcalde de Sevilla anima la consulta con la propuesta de adelantar el festivo de Feria al martes

Lo bueno que tienen las consultas ciudadanas, al contrario de lo que ocurre en los comicios en los que se elige gobernador, es que hasta en los días de votación se pueden presentar propuestas que inclinen la balanza a un lado u otro de las opciones presentadas. Novedades desconocidas días antes. Es lo que ha hecho este martes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha anunciado que entre las mejoras a introducir en la Feria de Sevilla, su equipo estudia la posibilidad de adelantar el festivo local del miércoles al martes de farolillos. Este cambio supone una clara apuesta por el modelo antiguo de fiesta, pues garantizaría el lleno en el real de celebrarse la noche del alumbrado el lunes, ya que la jornada siguiente no sería laborable.

Tales declaraciones las ha realizado el regidor hispalense el primer día de la consulta ciudadana sobre el modelo de Feria. Las ha hecho en Canal Sur TV, donde ha informado de otros aspectos de la celebración. Debe recordarse que la inclusión de un festivo en la semana de farolillos recibió el apoyo de más de un 80% de los participantes en el sondeo que el gobierno del socialista Juan Espadas promovió en 2016 para debatir idéntica cuestión. Desde entonces este día de asueto se estableció el miércoles, dejando sin día rojo en el calendario a San Fernando, un cambio que se propició en el mandato de Zoido.

Ahora Sanz propone adelantarlo al martes, por lo que el lunes del alumbrado se pondría en igualdad de condiciones que el sábado, inicio actual de la Feria. Supondría idénticas ventajas, al menos, para los sevillanos de la capital, que podrían disfrutar de la primera noche de la fiesta hasta bien entrada la madrugada, al no tener al día siguiente que acudir al trabajo. Todo ello contando con que la consulta se decante por el antiguo modelo.

La ampliación del real

No ha sido la única novedad sobre la Feria de la que ha hablado Sanz en el primer día de sondeo. También ha aludido a la ampliación del real, de la que en vísperas de la celebración se advirtió que no podría acometerse al no haberse aprobado el presupuesto de 2024 y prorrogarse el anterior. El proyecto, promovido en el mandato anterior, contempla la inclusión de 300 nuevas casetas con el retranqueo de la Calle del Infierno. El alcalde deja la puerta abierta ahora a que se pueda llevar a cabo en dos fases.

En esta primera jornada de consulta han votado xxxxx personas (el x,xx% del censo) y se han descargado xxxxxx códigos de participación. En este sondeo pueden emitir su voto 581.334 electores, la mayoría sevillanos mayores de edad que residen en la capital, aunque también se ha dado cabida a los titulares de casetas y licencias de carruajes.

La principal incidencia del día se ha registrado en la primera media hora, cuando se ha colapsado la página web (www.consultaferia.sevila. org) habilitada para la votación. El Ayuntamiento ha enviado un mensaje para pedir paciencia a los electores y sugerir que lo intenten pasados unos minutos. La consulta se mantiene abierta hasta las 20:00 de este jueves. Además de hacerlo telemáticamente, se puede acudir a las sedes de los 11 distritos de la ciudad, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.

A favor y en contra

Durante este martes se han seguido sucediendo los comunicados de distintos colectivos a favor de un modelo y otro. Uno de los más extensos es el publicado por la Asociación de Titulares de Casetas (Atica), que incluye un largo argumentario con los principales motivos para que se recupere la Feria corta, con noche del alumbrado el lunes y fuegos artificiales el domingo.

Entre las razones expuestas se encuentran el hecho de que con el formato actual no existen “dos fines de semana completos”, al empezar la noche del sábado y concluir la del posterior. También subrayan la coincidencia con la Feria de Mairena del Alcor (la más antigua de España), lo que impide que muchas empresas de catering se encuentran disponibles para la celebración hispalense. De igual forma, aluden a que con la duración actual, las casetas están medio vacías a partir del jueves.

A favor de la Feria de siete días se ha pronunciado la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Los Remedios, que consideran que el modelo largo conlleva mayores beneficios en las tiendas del barrio, donde se encuentra el real. “El formato actual favorece el empleo y la economía de los negocios ubicados en Los Remedios y que consideramos que se ha consolidado como modelo de Feria de Sevilla”, afirman en un comunicado.

Sin 'ley seca'

Una entidad, por cierto, que se ha congratulado de la eliminación de la ley seca en el barrio durante los días de farolillos, una medida tomada por el gobierno local que ha permitido la venta de alcohol en los establecimientos que cuenten con licencia para ello.

El sondeo sobre el formato de la Feria tiene lugar después de una edición calificada de multitudinaria y en la que se ha mantenido el modelo de 2017: de sábado a sábado. La han visitado más de tres millones de personas.