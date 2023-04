Los apuntes para que un vasco baile sevillanas en la Feria de Abril se hacen virales

Las redes sociales se llenan estos días de mensajes alusivos a la fiesta en Los Remedios. La Feria de Abril y su universalidad no pasa desapercibida para nadie y son miles los visitantes de distintos puntos del país, incluso de todo el planeta, que cada año pisan el albero del Real para conocer tan sonada fiesta. Y ya, si de paso, te unen a Sevilla y sus lugareños parentescos familiares, romances o amistades, conocer la Feria y su idiosincrasia es una cita obligada.

Eso parece ser que es lo que le ha pasado al novio de María, una usuaria en Twitter que se hace llamar @mariacehe29. Su novio, vasco, la acompañará esta semana de farolillos en Sevilla y para que no se pierda un detalle de cómo hay que bailar las sevillanas que cada día llenarán casetas y exteriores de las mismas, la hermana de ésta, y cuñada del vasco, ha elaborado todo un manual, paso a paso, para que el joven llegue a la Feria con los deberes hechos.

"Mi novio vasco va por primera vez a la feria y estos son los apuntes que le ha hecho mi hermana para sacarme a bailar 💃🏽". Es el mensaje que publicó el pasado viernes la usuaria de la citada red social @mariacehe29. Bajo esas líneas, una imagen que no tiene desperdicio. A modo de apuntes, al estilo que todos podemos pensar al escuchar esas palabras, un esquema con guiones, dibujos y todo lujo de detalles para convertirse en un experto en el baile estrella de la Feria de Abril.

Mi novio vasco va por primera vez a la feria y estos son los apuntes que le ha hecho mi hermana para sacarme a bailar 💃🏽 pic.twitter.com/76Xj2kufJ7 — MARÍA (@mariaeche29) April 21, 2023

El mensaje no ha tardado en hacerse viral. Cerca de 220.000 personas han visto dicha publicación desde que se hiciera visible en Twitter el viernes a las 17:16 horas. El tuit acumula, además, más de tres mil likes, 64 menciones y 66 comentarios, que, por cierto, no tienen desperdicio. "Te has parado a pensar que tu en Sevilla y tu novio ,Vasco, tenemos la continuación y peli para "8 apellidos Sevillanos"?. Me lo guardo para cuando me toque algún día ir a la feria", ha escrito un usuario que se hace llamar @elguayaooo. "De parte de vasca con novio andaluz, creo que vais a necesitar unas cuantas jarras más de rebujito 😅😅Muy crack tu hermana, ¡que disfrutéis mucho la Feria! 💃", ha comentado @iperezcine. O el "Me lo acabo de guardar en favoritos 🤣", de @brujo_sur.

Otras cuentas virales en la semana de farolillos como la de Feriade_Abril también se han hecho eco de tan original comentario.