Feria de Abril en Sevilla: La cena del ‘pescaíto’ desde el almuerzo

La noche del pescaíto comenzó con sobresalto. Una avería dejó la mitad de la Feria sin luz durante algo más de una hora, entre las 21:25 y las 22:30 horas. La avería no mermó las ganas de vivir la fiesta. Da igual que se adelante el comienzo de la Feria del martes al domingo, al sevillano le gusta la preferia. Los atascos en la entrada del puente de Los Remedios y las colas en las paradas de los autobuses que llegan hasta el Real a mediodía del sábado son buena muestra de que es así.

Los sábados del pescaíto se han convertido en el día de la primera comida en la caseta. En muchas de ellas hubo actuaciones de payasos o animadores para los niños mientras los adultos empezaban a catar las novedades de la cocina de este año en el real. Verdaderos valientes que se enfrentaron al riesgo de ser abducidos por el túnel del tiempo que es la trastienda de una caseta para aparecer con el tiempo justo de llegar a casa y cambiarse para el pescaíto.

Cuando llegaba la hora de almorzar y a pesar de que aún la portada no se había encendido por primera vez, hubo algún que otro volante que recibió las primeras manchas de albero en este 2023. Tradicionalmente, el traje de flamenca es para el primer día de fiesta, pero algunas no esperaron. Es inevitable. Hay ganas de Feria y contra eso no se puede hacer nada.

Recepciones más o menos oficiales en casetas, en esa suerte de acto social continuo que se desarrolla bajo los farolillos durante siete días al año. Por cierto, fiel a la tradición, un año más los farolillos se han mojado. Todo parece señalar que será la única vez que el agua deje a las bombillas sin su traje de flamenca de papel, porque las previsiones meteorológicas descartan que esta vez se cumpla el refrán y que en abril, no habrá aguas mil y sí temperaturas completamente veraniegas.

Una mañana de sábado de alumbrado en la que no han faltado ni coches de caballos. Con motivo del 50 aniversario del traslado de la feria al recinto de Los Remedios, la comitiva de carruajes del CIAT (Concurso Internacional de Enganche de Tradición) Trofeo Ciudad de Sevilla ha atravesado las calles Juan Sebastián Elcano, Virgen de Luján, Asunción y han pasado por delante de la portada de la Feria y por Adolfo Suárez.Conforme avanzaba la tarde el real se fue vaciando de personas. Los caseteros se afanaban por colocar las mesas con los manteles de gala y la mejor vajilla para recibir la Feria 2023 como se merece.

Un arranque de Feria en la que también hubo un pequeño susto en una caseta de la calle Pepe Hillo. Un conato de incendio se originó en una de las freidoras de la cocina. La rápida intervención de los bomberos y la Policía ha hecho que se quede en una anécdota. Además, atendiendo a las reivindicaciones de los caseteros, Lipasam ha reforzado los contenedores de recogida de basura, que se vaciarán durante el día conforme se vaya detectando su llenado.

Pero todo se diluyó en el momento en el que comenzó el viaje en el tiempo a través de las sevillanas con el que comenzó el Alumbrado. Un momento en el que como no podía ser de otra forma, el cincuenta aniversario del traslado del real desde el Prado de San Sebastián a Los Remedios. Como hilo conductor en todo este viaje, la Banda Sinfónica Municipal acompañada de Laura Gallego, Siempre Así, Enrique Casellas, María del Mar Berlanga y su grupo de baile y los Cantores de Híspalis, quienes continuaron con las sevillanas y la fiesta en el escenario junto a la Portada una vez que se produjo el encendido del botón del Alumbrado.

Y los encargados de apretar el botón que encendió las 25.000 luces tipo led que iluminan la portada de la Feria no podían ser otros que vecinos y comerciantes de Los Remedios, el barrio que desde 1973 acoge una semana al año la ciudad de lona y farolillos donde se traslada casi toda Sevilla.

La puerta de entrada a esta ciudad efímera es un diseño de Gregorio Esteban y está inspirada en la Plaza de España y en el Teatro Coliseo España. Anoche, algunos se paraban para buscar el logotipo alusivo al cincuentenario del traslado de la Feria, los que hacen referencia y homenajean a la Casa de Jaén, Francisco Palacios El Pali y a la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE).

El formato de gala del espectáculo hizo que la música acompañara a las proyecciones de audiovisuales. El hilo conductor fue el viaje en el tiempo y los cicerones en este viaje han sido Pepe Da Rosa y Ana Carvajal, que comenzó una hora antes del alumbrado. A través de una serie de vídeos que han contado con la colaboración del bailaor Pepe Galván y que se proyectaron en una gran pantalla, se planteó un viaje en el tiempo, desde la Feria de 1973, año en que se produjo el traslado, hasta la actual.

El público pudo disfrutar de las actuaciones tras cada uno de los bloques en los que estaba estructurada la gala.

Como cada noche del pescaíto, la fiesta no terminó aquí porque una vez que se encendieron las bombillas de la portada y los 212.000 farolillos de las calles del Real, Cantores de Híspalis siguió con sus sevillanas epara que la noche del pescaíto fuese un buen comienzo de semana de fiesta esperada por la ciudad.

Todo está listo para disfrutar. Las luces han sido la señal para que la Feria comience y los 275.000 metros cuadrados del Real fuesen ocupados una vez más por los sevillanos y los visitantes para disfrutar de la fiesta y las 1.057 casetas de las partir de la pasada medianoche.

Este año, además, continúa el cambio de las lámparas incandescentes a leds. Se han dejado de emitir 28,41 toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que supone un ahorro en el consumo del 33% con respecto a ediciones anteriores. La primera Feria en Los Remedios tuvo un ‘alumbrao’ muy tempranero, a las 21:00.

Era el 30 de abril de 1973 y se optó por esta fórmula para que, al menos, algunas horas de la fiesta cayeran en el cuarto mes del año. Entonces había una portada principal y otras portadas secundarias en casi todas sus calles.