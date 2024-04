La consulta de la Feria de Sevilla en Los Remedios: el barrio que hace suyo el sondeo

Si hay un barrio en Sevilla que está viviendo como algo propio la consulta de la Feria es el de Los Remedios. Hasta la sede de su distrito, en la Avenida de la República Argentina, han acudido en las primeras horas de este martes un centenar de personas. Así lo confirma una de sus responsables. La sala donde se debe elegir entre el modelo corto o largo de la celebración cuenta con dos ordenadores y una funcionaria que atiende a los vecinos y titulares de casetas y carruajes que llegan hasta estas dependencias, situadas en un bloque de pisos de los años 70, que se encuentra en reforma.

Uno de los que acude a “ejercer su derecho al voto” de forma presencial es Francisco Caballero, de 75 años y vecino de Los Remedios desde la década de los 70. Su elección está más que clara: “la feria antigua”. La razón que otorga para ello no difiere mucho de la que aportan a los medios de comunicación allí presentes otros residentes del barrio. “Estos días lo pasamos muy mal. Cortes de tráfico, problemas de higiene y mucho ruido”. Los beneficios, según Caballero, resultan muy reducidos en comparación con los beneficios. Acaba sus declaraciones con una máxima de inspiración brasileña: “menos samba y más trabajo”.

Cuesta lo suyo encontrar algún elector que no defienda el modelo actual de Feria. Sólo los comerciantes. Y eso que no todos los que acuden a esta sede municipal son vecinos de Los Remedios. “Pueden acudir residentes de otras zonas de Sevilla”, explica Eva Sequera, jefa de sección del distrito, quien confirma “la buena participación” desde que se abrió la consulta. La mayoría de los que han venido son personas “entradas en edad” y que sufren la brecha digital, por lo que necesitan del asesoramiento de la funcionaria habilitada para indicarles cómo descargarse el código y votar.

A por el modelo antiguo

También hay quienes llegan al haber tenido problemas con el código. Incluso se presenta una vecina que asegura que el código suyo “ya lo ha usado otra persona”. Se trata de Emilia Rivera, vecina de Los Remedios, que emula al alcalde José Luis Sanz al referirse al actual modelo de Feria. “No hay cuerpo ni bolsillo que la resista”, lamenta. “Es verdad que antes, cuando empezaba la noche del lunes, a partir del viernes se quedaba vacía, pero es que ahora la gente deja de acudir a la Feria desde el jueves”, afirma.

Isabel, titular de caseta, acude a este distrito para apoyar el formato antiguo. Advierte que con el modelo establecido en 2017 se pone en peligro la seguridad “con tanta gente la noche del sábado del ‘pescaíto’”. “Es un riesgo muy grande el que se corre”, asegura esta “feriante”.

En la votación presencial participan políticos como Adolfo González, ex diputado nacional del PP y antiguo vicerrector de la Universidad de Sevilla. Tampoco tiene dudas: el modelo antiguo. “Los excesos nunca son buenos”. Defiende, eso sí, que se mantenga el festivo local. “Los que vengan de fuera, que se pidan de vacaciones ese día”, asevera.

El tuit de Virginia Pérez

¿Imaginan una consulta cada 4 años sobre el formato de los San Fermines, Las Fallas o la Tomatina de Buñol? Nos cuestionamos nuestras tradiciones pero no nos cuestionamos porqué no se acaba la SE-40 cuando la 1° piedra se puso el 3 de abril de 2007... @Ayto_Sevilla Así nos va! — Virginia Pérez (@Virginiaperez11) April 23, 2024

El sondeo tiene un especial seguimiento en las redes sociales, con publicaciones bastante bien argumentadas a favor de la Feria larga o corta. Algunos comentarios no pasan desapercibidos, como el de Virginia Pérez, diputada autonómica y compañera de siglas políticas de Sanz. En su perfil de X se hace la siguiente pregunta:“¿Imaginan una consulta cada cuatro años sobre el formato de los San Fermines, las Fallas o la Tomatina de Buñol? Nos cuestionamos nuestras tradiciones, pero no nos cuestionamos por qué no se acaba la SE-40 cuando la primera piedra se puso el 3 de abril de 2007”.

En un segundo tuit se dirige al alcalde: “sea cual sea el resultado de la consulta, lo que no se debería es tener permanentemente abierto el melón de la Feria”. Reflexión de quien es un verso suelto en el PP andaluz y sevillano. Es lo que tiene sondear la Feria.