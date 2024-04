El divertido vídeo de La Pelo en el que enseña qué llevar en el bolsillo del vestido de flamenca

La Feria de Sevilla es el momento de sacar las mejores galas y acudir al Real a pasarlo bien. Sin embargo, para las personas que usen vestidos flamencos y no lleven bolso, ir puede suponer un reto que la creadora de contenido sevillana La Pelo tiene ya superado, como ha enseñado en un vídeo reciente.

El bolsillo de la flamenca (versión low cost)

La experiencia es un grado y es fundamental saber qué llevar y no a la Feria de Abril cuando usas vestido de flamenca. Por eso La Pelo, como buena flamenca no lleva bolso, sino un "bolsillo secreto en las enaguas" que queda oculto bajo la tela del vestido. Conveniente, pero con poco espacio por lo que es importante elegir bien qué se va a guardar, algo que enseña en un divertido vídeo que ha publicado en Instagram y que cuenta con más de 57.000 me gustas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 》• La Pelo •《 (@lapelo.oficial)

Lo primero es lo primero, los básicos: las llaves es lo primero que guarda La Pelo, pero recomienda solo llevar la llave del portal, evitando así cargar con el "manojo entero" y la de casa dejarla "por ahí escondida”. De esta forma si se pierden por lo menos no se pierden todas, porque "¿tú sabes lo que vale un cerrajero en Feria?".

Tampoco se puede ir al Real sin dinero y sin identificar, por lo que su siguiente consejo es echar en el bolsillo el DNI y "un billetillo así tonto" y, por supuesto, el bonobús para poder volver a casa. No se olvida de otro clásico imprescindible, los pañuelos, especialmente importantes por si se tiene que ir al baño (especialmente para no tener que usar las servilletas de la Feria, "que eso es impermeable").

Si sobra espacio, también se puede llevar algo de comer y así no tener que sufrir los altos precios que se pueden encontrar en el Real. "¿Sabes cuánto cuesta un trozo de tortilla fría ahí?" pregunta mientras guarda un bocadillo de fuagrás en el bolsillo de la enagua y sentencia: "me llevo yo mi bocadillo de mi casa". En el bolsillo también hay espacio para algo de chocolate "por si se te baja el azúcar" y "la tapita de jamón", ya que, como avisa, también están muy caras en la Feria. "Y ya estás tú preparada para irte a la Feria lowcost con tu bolsillo de Doraemon", concluye.