Las doce 'normas' de Salud para una Feria segura

Se ha hecho de rogar, pero la Feria ya se vive en Sevilla.Dos años después, en pandemia sanitaria, pero con normalidad total y sin restricciones de ningún tipo. Si bien el virus sigue circulando, la menor incidencia y el elevado porcentaje de población inmunizada han llevado a las autoridades sanitarias a dejar en un cajón las medidas para frenar los contagios.

Sevilla, como toda España, estrenó el miércoles 20 de abril el fin de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en interiores, medida aprobada por el Gobierno central tras el cambio de estrategia de control, el paso intermedio hacia una vigilancia centinela en la que el Covid-19 pasará a ser tratado como cualquier otro virus respiratorio, caso de la gripe, y que implica una mayor libertad, pero también responsabilidad, de los ciudadanos en la toma de decisiones.

Con el cambio de fase, las medidas restrictivas dan paso a las recomendaciones, como las que desde hace semanas viene realizando el Gobierno andaluz en sus reiterados llamamientos a la prudencia y a extremar las precauciones ante los grandes eventos y fiestas propias de esta época del año en Andalucía, caso de la Semana Santa, ya concluida, o de la Feria que acaba de dar su pistoletazo de salida.

Aún así, la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, ha publicado una guía de recomendaciones –que no obligaciones, hay que insistir– para las ferias y demás eventos multitudinarios, que nunca está de más para concienciar y recordar a la ciudadanía que el Covid sigue estando presente, encaminadas a reducir las posibilidades de transmisión delvirus, que se basan, fundamentalmente, en el "sentido común" para proteger, en la medida de lo posible, a los colectivos más vulnerables frente al coronavirus.

Así se afronta una Feria, la tercera de la era Covid, pero la primera más normal y segura para la que expertos en Salud Pública como el ex secretario general de Sanidad y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, José Martínez Olmos, pide "prudencia" y, sobre todo, "conciencia" porque "el virus sigue". Pero, ¿cuáles son esas recomendaciones?

No asistir si se está en aislamiento por positividad Covid

"Es de sentido común", afirma al respecto Martínez Olmos. Las cuarentenas dejaron de ser obligatorias en pacientes asintomáticos y leves a principios de marzo cuando, además, se dejaron de realizar tests de detección del virus de manera generalizada salvo a población vulnerable o bajo el criterio médico. "Es una recomendación muy correcta dada las nuevas medidas sobre el control de la enfermedad en las que las cuarentenas no son obligatorias y se enmarca en lo que sería el pedir un comportamiento responsable a la ciudadanía", apostilla el experto en Salud Pública.

No acudir si se presentan síntomas leves y compatibles

Para Martínez Olmos, en este punto, juega un papel muy importante "el nivel de educación" y de "concienciación" de cada uno. "Estamos en un momento en el que la probabilidad de estar infectado si se presenta una sintomatología compatible con el coronavirus es muy alta por lo cual siempre está la posibilidad de hacerse una prueba y salir de dudas. Si se quiere ser responsable con uno mismo, y con los demas, ese el camino. Si se confirma un positivo, lo ideal sería seguir esta recomendación y quedarse en casa para evitar contagiar a más gente", subraya.

Pauta de vacunación completa

Que las vacunas han ayudado a mitigar la gravedad de la enfermedad causada por el virus es un hecho que demuestran los datos, y punto fundamental para que este año sí se esté celebrando la esperada Feria de Sevilla, tal y como han insistido las autoridades sanitarias estos días. Por ello desde la Dirección General de Salud Pública yordenación Farmacéutica insisten en fomentar una vacunación completa y acorde a la edad de cada uno para evitar males mayores. Una medida que los expertos han considerado incluir en esta guía de recomendaciones para vivir una Feria segura, pero que, en la opinión de Martínez Olmos, tiene "poca importancia" dado que, por lo general, "todo el mundo tiene la pauta de vacunación completa". "Está bien que se siga recalcando la importancia de la vacunación, pero hay que tener en cuenta que no te va a proteger de contagiarte en la Feria", advierte.

Mascarillas en exteriores para las aglomeraciones

La Junta de Andalucía insiste en esta medida, sobre todo, en aquellas circunstancias que no permitan mantener una distancia adecuada, por "prudencia" y "responsabilidad". "Esta sí es una de las claves que, además, se debería de asumir en todos los contextos en los que sea imposible. Hay que garantizar las distancias adecuadas porque el virus sigue circulando con importante intensidad y sabemos que la mascarilla es una buena medida de protección para cuando es imposible estar separados", defiende el experto enSalud Pública. No obstante, ve "muy difícil" que se lleve a la práctica estos días en elreal. "No puedo ser optimista con esta medida. Creo que va a ser muy difícil ver a la gente con mascarilla en la Feria. No creo que tenga un seguimiento mayoritario, muy a mi pesar, porque sería lo ideal", sentencia el entrevistado.

Mascarillas FFP2 para mayores de 60

La protección de los más vulnerables es la clave ahora de la estrategia de control de la enfermedad desde que en marzo se modificara el tratamiento de los casos y las pruebas de detección del virus quedarán limitadas a mayores de 60 años, inmunodeprimidos por causa intrínseca o extrínseca y embarazadas; personas que residen, acuden, están ingresadas o trabajan en centros sanitarios asistenciales, sociosanitarios y de día, prisiones y otros lugares con personas institucionalizadas; así como trabajadores que prestan apoyo y cuidado a personas vulnerables. En un paso más para concienciar sobre su mayor protección frente al virus, la Junta insiste en esta guía de recomendaciones en la preferencia del uso de mascarilla tipo FFP2 durante las aglomeraciones para estos colectivos durante la Feria. "Es una mascarilla mucho más segura y efectiva para evitar contagios", defiende Martínez Olmos, que apuesta por que, en situaciones como una Feria, "lo ideal sería que ésta fuera la mascarilla que se usara de manera generalizada por el conjunto de la ciudadanía en las aglomeraciones".

Aumentar en número y frecuencia el transporte público

Una recomendación con la que Salud considera se podría evitar la mayor acumulación de personas en un mismo autobús, por ejemplo, favoreciendo así el cumplimiento de las necesarias distancias que exige el virus para reducir su propagación.De igual modo se recuerda la obligación del uso de mascarilla en el transporte público. Una medida que para el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública "tiene una importancia muy pequeña". ¿Por qué? "Porque estamos hablando de espacios cerrados y, por mucha frecuencia que se aumente, siempre va a haber mucha gente y su efectividad considero que es bastante baja", explica.

Lavado de manos e higiene respiratoria

Son recomendaciones claves que han acompañado a la ciudadanía desde el inicio de la pandemia junto al uso de mascarillas, que desde el día 20 de abril dejaron de ser obligatorias también en interiores, y las distancias interpersonales. No obstante, que se sigan manteniendo durante la Feria es una cuestión que pone en duda Martínez Olmos que reconoce que, al tener una menor incidencia del virus en lo que a casos graves y muertes se refiere, "no es ya un comportamiento generalizado", lamenta e insiste: "En un contexto como el de una Feria son recomendaciones que considero que serán muy poco seguidas", apostilla.

Evitar que la disposición de las casetas y de las atracciones favorezca la concentración de personas en las calles

Con este punto, la Junta sugiere una menor interacción de personas a las puertas de las casetas y junto a las atracciones, recomendando la necesidad de ampliar los espacios para reducir las concentraciones, más propensas a la expansión del virus por la imposibilidad de guardar distancias de seguridad. "Son recomendaciones que, está muy bien hacerlas, pero que la experiencia nos dice que son difíciles de aplicar", considera el entrevistado.

Respetar el aforo de las casetas. La ausencia de normas específicas sobre el Covid no implica falta de cordura, por lo que aunque no hay restricciones del aforo permitido -la recomendación es respetar el aforo-, y ante la dificultad de controlar el mismo por parte de los caseteros, queda a libre criterio de cada uno decidir si una caseta está lo suficientemente llena para buscar un rincón menos frecuentado.La Feria es lugar de celebración y reencuentro, por lo que suelen ser habituales grandes reuniones de familiares y amigos en las que se deben extremar las precauciones, por lo que nuevamente, es cuestión de sentido común y responsabilidad persona.

Mantener una ventilación permanente adecuada de las casetas, preferentemente natural y cruzada

Una recomendación que sí se ha convertido en una norma acordada entre el Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla y la Asociación de Casetas de Feria que han ideado un sistema para mejorar la circulación del aire en los interiores de las casetas con una cubierta a dos aguas. En este caso, Martínez Olmos, aplaude este paso que puede "ayudar" a una mejor renovación del aire que circula dentro de las casetas, pero "todo depende de los aforos y espacios" para que esta medida pueda ser más o menos efectiva