Las razones de los titulares de las casetas para apoyar que la Feria de Sevilla empiece el martes

Atica, la Asociación de Titulares de Casetas de la Feria de Abril de Sevilla, hace un llamamiento a votar por la vuelta al modelo antiguo, con noche del alumbrado el lunes, en la consulta sobre el modelo de celebración que ha comenzado este martes.

La entidad ha detallado en un comunicado las ventajas de seis días de Feria, que empezaría el martes y concluiría el domingo.

Estos son los razonamientos expuestos:

⁠Se cuenta con un solo fin de semana completo de Feria, para disfrutarla de viernes a domingo.

Menos días supone menos costes para los titulares y socios. Para el Ayuntamiento, menos gasto en limpieza y seguridad que pagamos todos los sevillanos.

No es coincidente con otras ferias, como la de Mairena del Alcor, ya que actualmente las empresas de catering que acuden a Mairena no pueden venir a Sevilla.

Calendario escolar. Al ser lunes y martes plena Feria en el modelo actual, los colegios tienen dificultades para que vayan los niños esos días lectivos.

Ausencia de fin de semana completo. Los "dos fines de semana" actuales son irreales: el primero arranca en la madrugada del domingo y el segundo termina a las doce de la noche del sábado, por lo que se desaprovecha esa madrugada.

Feria más escalonada. El modelo tradicional no parte la fiesta en dos, la hace más compacta y con sentido de la medida.

Los fuegos artificiales cierran la Feria en víspera de laborable. El actual cierre abrupto en sábado trunca la noche de esa jornada y dificulta el desalojo y el inicio del desmontaje.

Dos festivos. En el modelo actual, los primeros cuatro días dificultan la gestión del calendario laboral de las empresas, al dejar varios “días basura” en la semana.

Los bares y restaurantes de los barrios de Sevilla no se ven obligados a cerrar el sábado, lo que provoca la pérdida del fin de semana de ventas.

La Feria es más corta y va de menos a más, no empieza colapsada.

Recuperación histórica. Se recupera el emblemático "lunes de pescaíto", que sigue presente en el recuerdo de los sevillanos.

⁠El lunes es un día normal de trabajo hasta la cena y a las doce de la noche no hay aglomeraciones en la portada.

Las empresas de catering de Feria ahorran en personal y facturan lo mismo que con el formato largo.

Próxima reunión

Los titulares de las casetas, después de la consulta, pretenden reunirse a la mayor brevedad para analizar lo antes posible el resultado del sondeo, así como los datos de esta Feria, ver qué tipo de incidencias se han producido y cómo poder evitarlas el año próximo. También se compartirán ideas y se plantearán dudas con los responsables municipales.

El presidente de Ática, Antonio Barrero, expresa que "después de la mejor Feria de la historia, en términos de público y de facturación, sólo nos queda felicitar al Ayuntamiento por los resultados récord. El buen tiempo del que se ha gozado ha ayudado a disfrutar más de la fiesta. Las lluvias sufridas en la Semana Santa también ha sido otro elemento a tener en cuenta para explicar estos números, ya que muchos sevillanos han gastado en la Feria lo que, por desgracia, no pudieron gastar en celebración religiosa”.

Ática tiene constancia de que se han producido algunos incidentes en la Feria, los cuales se solucionaron sobre la marcha. Entre ellos, se precintaron tres casetas por no respetar el horario de cierre. A este respecto, Barrero recuerda que las normas son iguales para todos y que están para ser cumplidas. "Eso lo saben bien las casetas que cada año se pierden por no cumplir con su renovación en tiempo y forma. Por ello, Atica dispone de un servicio de alerta para que esto no les ocurra a sus asociados", concluye.