Reyes Vargas: “La Feria de Abril es un personaje más en mi novela”

La Feria de Abril se convierte en escenario de un thriller en la nueva novela de la escritora y abogada sevillana Reyes Vargas (1970). Feria de sombras (Roca) narra una historia envolvente y sombría que contrasta con la luminosidad de la propia fiesta. Primero, aparece un cuerpo sin vida en los raíles de la Mansión del Terror. Dos días después, un niño de dos años desaparece en una abarrotada caseta. Así comienza una doble investigación a cargo de Jara Vega, inspectora de la Brigada de Homicidios, que deberá desentrañar los detalles del asesinato mientras lidia con el dolor de la perdida de su familia.

Pregunta.¿Qué encuentra el lector en Feria de sombras?

Respuesta.Feria de sombras es una novela negra, con una investigación policial, una historia envolvente y sombría que contrasta de manera radical con la luminosidad y el esplendor de un evento universal y lúdico como es la Feria de Sevilla. Un relato que bucea en la mente de los personajes para dotarlos de humanidad y verosimilitud. Como lectora sé que una trama bien hilada y unos personajes bien definidos marcan la diferencia en una novela. La acción se desarrolla durante la feria del 2024 y se inicia el domingo por la noche cuando aparece el cuerpo sin vida de Pelayo Acuña en una de las atracciones, un joven conocido por sus continuas apariciones en la prensa rosa. Esa misma mañana, desaparece de las calles del Real un niño pequeño, aunque a este hecho nadie parece prestar demasiada atención. Ambos crímenes marcarán el ritmo de la narración que no solo se desarrollará en la feria, sino también en otras localizaciones de Sevilla.

P.Hasta ahora, la Feria de Abril de Sevilla se había abordado desde la memoria, el ensayo y escasamente desde la ficción. ¿Qué le empujó a convertirla en escenario de un thriller?

R.Supongo que la necesidad de compartir las emociones que siempre he sentido al cruzar la portada de la Feria. Que el lector experimente las sensaciones que a mí me embargan, que se deje llevar por la idea ilusoria de entrar en un lugar mágico donde las estrellas son los farolillos iluminados; el suelo es de albero; las casas, de colores y hasta el aire huele a alegría. Un lugar que crea el espejismo de que no existen los problemas, de que todo parece posible mientras permanezcas bajo su influjo. Para mí la Feria de Sevilla es pura poesía. No se me ocurre un lugar mejor donde desarrollar una novela.

Portada de la obra. / D. S.

P.Háblenos de la inspectora Jara Vega, la protagonista de la novela. ¿Ha llegado para quedarse? ¿La veremos resolver un asesinato que tiene lugar en Semana Santa?

R.De momento, Jara Vega será la protagonista de la nueva novela que estoy escribiendo. Es un personaje que durante Feria de sombras presenta un gran arco de transformación, que creo que aún podré desarrollar más en la nueva novela. Eso sí, tengo muy claro que la segunda historia no se desarrollará en Semana Santa.

P.Su novela tiene una vertiente “social”. ¿Es la Feria de Abril una radiografía o termómetro de la realidad social de la Sevilla actual?

R.Yo siento que la Feria de Abril es un personaje más en la novela, pero no creo que funcione tanto como un reflejo de la sociedad. Más bien son los propios personajes, con sus actos deliberados, los encargados de mostrar las máculas que nos afligen como sociedad.

Feria de sombras es' un relato que bucea en la mente de los personajes para dotarlos de humanidad y verosimilitud"

P. En su Feria de sombras reflexiona sobre el poder del dinero en una sociedad en la que algunos creen que se puede comprar y pagar absolutamente todo. ¿Tanto nos condiciona el dinero, el afán de posesión?

R.A estas alturas de mi vida mi crédito en la humanidad ha descendido a niveles alarmantes. Sin embargo, al igual que existen personas para las que el dinero o el poder está en la cúspide de sus prioridades, personas a las que no les tiembla el pulso para llevar a cabo sus objetivos con independencia del daño que puedan infligir, hay otras que con sus actos heroicos nos devuelven la fe en la humanidad. Yo intento retratar a ambos grupos en este relato.

P.Es especialista en neurocriminología. ¿Ha recurrido a estos estudios para escribir esta novela?

R.La neurocriminología es una disciplina científica que se centra en investigar las causas neurobiológicas de la violencia. Al estudiarla he aprendido a bucear en la literatura científica, algo que me ha resultado muy útil a la hora de documentarme sobre las diferentes bioterapias que existen en la actualidad, tema que trato en la novela. Algunas de ellas parecen pura ficción. De hecho, uno de esos artículos científicos fue la semilla que germinó en mi cabeza hasta convertirse en Feria de sombras.

P.¿No teme que el interés por su novela quede relegado al ámbito temporal que abarca la festiva cita sevillana?

R.Es una pregunta interesante. Sin duda, la feria es un punto muy atractivo de la novela, pero desde luego no es lo único que el lector hallará en ella. Quien se sumerja en sus páginas se encontrará con una historia que trasciende la fiesta para conducirlo a reflexionar sobre temas de calado más profundo. En este relato, el lector se adentrará de la mano de los personajes en las profundidades del alma humana y en los dilemas morales que emergen en situaciones excepcionales.

De ser una atracción de feria, mi novela sería una montaña rusa"

P.En la contra de su libro, podemos leer novela negra del sur. ¿Cree que existe? Y si así fuera, ¿cuáles serían sus características?

R.Tal vez, el concepto de novela negra del sur ha surgido en comparación a la ya asentada novela negra del norte, encabezada por autores consolidados, en base a las diferencias entre los lugares en los que ambas se desarrollan y a la idiosincrasia propia de cada zona. En mi caso, enmarco las novelas en escenarios conocidos e incluso vividos por mí. Lugares que me provocan emociones y que siento como propios. Supongo que al resto de autores sureños de novela negra les ocurre lo mismo.

P. Su novela arranca en la calle del Infierno. Si tuviera que establecer un símil entre su novela y una de las atracciones de feria, ¿cuál escogería y por qué?

R.De ser Feria de sombras una atracción, creo que sin lugar a dudas sería una montaña rusa. Al adentrarse en la historia, el lector se sentirá desbordado por las emociones de los personajes, tan intensas como contrapuestas, que lo sumergirán sin remedio en una sensación continua de lentas subidas previas a bajadas vertiginosas.