¿Quieres un mantón de seda bordado de Foronda?

En vísperas a la Feria de Abril y con los diferentes eventos primaverales a la vuelta de la esquina, nos hemos unido a Casa Foronda un año más para regalar, entre nuestra comunidad de lectores, un precioso mantón de seda bordado.

Participa en nuestro sorteo para llevarte un mantón de Manila color malva, de 140 centímetros de longitud acompañado de un enrejado de 20 centímetros y un fleco de 40 centímetros. Tienes hasta el 22 de abril para participar ¡Mucha suerte!

El mantón de Manila, un complemento perfecto

Los mantones de Manila son una pieza ideal para elevar cualquier outfit de cara a un evento primaveral. Ya sea en un look de invitada o para pasear por el Real de la Feria de Abril, este accesorio no pasa de moda y se vuelve idóneo para esos momentos en los que no vaya a hacer excesivo calor ni llueva.

Desde Foronda, nos dan una serie de recomendaciones para que el mantón encaje a la perfección con el estilo de nuestro evento: