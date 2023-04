Las diez formas más originales de llevar el mantoncillo esta Feria de Abril

De un tiempo a esta parte el mantoncillo como complemento rey del traje de flamenca ha vuelto a recuperar su sitio. A la hora de llevar el traje de flamenca ya es impensable no combinarlo con un mantoncillo y hasta los looks de inspiración flamenca también lo han incorporado. Ya sea por el colorido de los bordados o por lo elegante de los flamencos, ya no se entiende la Feria de Abril sin un buen mantoncillo. De hecho, muchos looks flamencos en los que el traje es de lo más sencillo suben de nivel al incorporar un mantoncillo.

A la hora de llevar este complemento, no sólo es importante el estampado, el enrejado o los flecos, su colocación es la responsable de crear un efecto u otro. No es lo mismo llevar el mantoncillo cruzado al talle, que en pico, no es lo mismo innovar con el estilo bandolera que incorporarle las tendencias vistas en la calle.

Si eres de las que tienen muy arraigado el concepto mantoncillo y este año quieres darle un aire diferente a tu traje de flamenca, debes conocer las diez formas más originales de llevar el mantoncillo a la Feria de Abril.

Mantoncillo en pico, la forma más clásica de llevar el traje de flamenca

La forma más clásica de llevar el mantoncillo y que nunca pasa de moda, es en pico. Consiste en colocar el mantoncillo alrededor de tu cuello, con el pico en la parte trasera y fijado a la altura de la cintura. De esta forma, que es como se ha llevado siempre, se luce mucho mejor el bordado en la parte trasera y la seda no se ve tan resentida porque sólo habría que enganchar el mantoncillo al traje en la parte frontal.

Mantoncillo con la tendencia del momento: el chalequillo

El chalequillo se ha convertido en la tendencia del momento y es el complemento ideal en los looks del día a día. Las flamencas que quieran ir a la última pueden apostar por fusionar esta tendencia con el clásico mantoncillo para tener un look flamenco mucho más rompedor.

Mantoncillos tipo capa para la invitada perfecta

La invitada perfecta también va a la Feria y sabe que las capas se han convertido en su mejor aliada. Tendencia que ha pisado muy fuerte en las pasarelas esta temporada, la capa tipo mantoncillo es una opción diferente y cómoda para combinar el traje de flamenca.

El mantoncillo cruzado en la cintura

Es una buena forma de asegurarnos la comodidad y el poder presumir de los bordados del mantoncillo. Eso sí, cuidado con la colocación para evitar el efecto bandolera.

Mantoncillo sujeto al escote para presumir de flecos

Se trata de una manera sencilla, clásica, que da a la mujer un toque elegante y flamenco. A la hora de colocarlo en la parte trasera tenemos dos opciones, podemos dejar que el mantoncillo se coloque con su caída natural o podemos engancharlo con algún imperdible. Esta última forma hace que el tejido sufra más. De las dos formas acertarás seguro y te verás súper favorecida.

Un mantoncillo cruzado para una flamenca de raíz

Si existe una manera más clásica y de raíz de llevar el mantoncillo, nos atreveríamos a decir que es esta sin lugar a dudas. Además, desde que se pusieran de moda otra vez los mantoncillos bordados, esta tendencia ha resurgido de sus cenizas y es que, normalmente eran usadas por las flamencas más antiguas. Además, de quedar muy bien con cualquier look de flamenca, ayudan a estilizar y a marcar la cintura de la flamenca.

Un mantoncillo con el pico delante para las más atrevidas

Las más atrevidas seguro que ven en esta forma de llevar el mantoncillo su mejor opción, sobre todo si lo que quieren es presumir del bordado. Esta es una tendencia muy novedosa que consiste en colocar el mantoncillo a la inversa, con el pico en la parte delantera de la flamenca. Esta es una manera muy elegante de darle un punto diferente y muy elegante de llevar el mantoncillo, aunque recomendamos sujetarlo de alguna manera para que no parezca que llevas un pañuelo.

Mantoncillo en el cuello para las flamencas de bandera

Quieres presumir de escote delantero y trasero y, además, presumir del bordado de tu mantoncillo. ¿Cómo puedes conseguir todo eso? Apostando por llevar el mantoncillo en el cuello Quizás rompa por completo ese estilismo clásico por el que la Feria de Abril invita a apostar, pero si te gusta innovar, ésta es una buena idea.

Mantoncillo en un hombro para las más elegantes

Una manera también muy sofisticada de llevar tu mantoncillo o incluso, tu mantón de manila es sobre tu hombro, como un capote, dejándolo caer. Quizás esta opción nos parezca más recomendable para un look de inspiración flamenca, para ir a la Feria de Abril vestida de calle.

Mantoncillo con cinturón para no estropear la prenda

Una de las principales preocupaciones cada Feria de Abril es cómo colocar el mantoncillo sin que se nos estropee. Los broche e imperdibles suelen terminar por desgarrar la seda y aunque tengamos el máximo cuidado siempre termina agujereado. Por eso esta forma de llevar el mantoncillo nos parece perfecta. Puedes llevar un cinturón flamenco, jugar con la misma tela del diseño o apostar por tendencias más romeras.