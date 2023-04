Cómo llevar el traje de flamenca en la Feria de Abril 2023 para ser la mejor vestida

Ser la mejor vestida en la Feria de Abril de Sevilla es mucho más fácil de lo que la mayoría piensa. Da igual si este año el traje de flamenca es alquilado, si has acudo a algunos de los diseñadores de cabecera de las influencers o si has decidido no dejarte llevar por las tendencias en moda flamenca, serás la mejor vestida de la Feria de Abril de Sevilla si sigues una serie de pautas clave bajo la principal y única premisa válida: ser tu misma.

Pasarelas de moda flamenca como We Love Flamenco o SIMOF nos dan las clave de lo que son las tendencias que marcarán la temporada, pero no hay por qué llevarlas todas a término. Es esencial conocer lo que se lleva, sí, pero también saber cómo se combinan los colores, qué es lo que más nos favorece o qué diseños y combinaciones van más con nuestra personalidad. Dominadas estas cuestiones, ser la mejor vestida de la Feria de Abril será coser y cantar.

Traje de flamenca: de la pasarela a la Feria de Abril de Sevilla

Las pasarelas de moda flamenca hace tiempo que dejaron claro cuáles serían las tendencias que marcarían esta temporada y ahora toca adaptarlas para llevarlas a la Feria de Abril. Al igual que el año pasado, las tonalidades vitamina están muy presentes en la mayoría de las colecciones, siendo el blanco en versión perforada la contraposición a estos colores más ácidos y chillones.

Contraste entre volumen y caída con unas mangas cada vez más protagonistas en los diseños (atentas a las mangas con volantes de capa y a las mangas de farol) son algunas de las tendencias que nos han dejado We Love Flamenco y SIMOF y que estamos seguras pisarán el albero. Tendencia muy en auge, la chaquetilla torera se ha convertido, sin duda, en la protagonista de la temporada flamenca, aunque quizás no llegue a pisar el Real y se queden en simple tendencia de pasarela.

Cómo debe ser el corte del traje de flamenca

Ya lo vimos la temporada pasada y las pasarelas flamencas lo han terminado de confirmar: esta temporada flamenca el alto está de moda. Una hechura mucho más cómoda a la hora de movernos por el Real, pero que invita a tener en cuenta algunos aspectos, como es la altura. A la hora de subir el talle hay que tener en cuenta la altura de la mujer, ya que elevar el talle disminuye la propia estatura. Además, también hay que tener en cuenta los volantes, el volumen y la caída, las dos vertientes antagónicas que harán que un traje de flamenca se luzca de una manera u otra.

La pasarela siempre es entorno de contrastes y la perfecta convivencia entre volumen y caída es el mejor ejemplo, aunque a la hora de pisar el Real, la cosa cambia. Al igual que el año pasado, para esta Feria de Abril se imponen los diseños con caída y vuelo, mucho más cómodos y elegantes. Aunque, el verdadero secreto para triunfar con el traje de flamenca es que nosotras llevemos el traje y no el traje a nosotras.

Cómo llevar el mantoncillo con el traje de flamenca

Es la tendencia clásica que más ganas teníamos de que volviera, sobre todo ahora que los mantoncillos cobran especial protagonismo y se presentan bordados y estampados. A la hora de apostar por un determinado mantoncillo (por sus colores y sus bordados) es esencial tener en cuenta las características del propio traje de flamenca.

Si el traje tiene personalidad propia, ya sea por sus colores o por el estampado, es mejor apostar por un mantoncillo más sencillo. La clave está en jugar al contraste entre lo sencillo y lo minimalista para no caer en el barroquismo más exagerado.

A la hora de colocarlo siempre se puede apostar por el clásico mantoncillo en pico, aunque el verdadero acierto es jugar con el escote y el cuello. Es decir, se puede colocar el mantoncillo haciendo el pico en el escote y abriéndolo un poco para conseguir el efecto tan favorecedor de cuello más largo. Desaconsejamos por completo llevarlos como si fueran un pañuelo o a la cadera. Muy en tendencia, llevar el mantoncillo cruzado al talle también es una opción que cada vez coge más peso y que resulta muy favorecedora.

Cómo elegir los complementos para el traje de flamenca

Menos siempre es más, por eso recomendamos apostar por un determinado complemento y darle a éste todo el protagonismo. Aunque la maxi flor siempre es la tónica dominante, ésta ha evolucionado y ya se ven ramilletes o pequeñas coronas, pero no hay que abusar con la innovación. Siempre se debe buscar el equilibro con el rostro de la mujer y que vaya favorecida. Una sola flor con una peina es un acierto seguro. Al igual que la mujer debe ser la que lleve el traje y no al contrario, también deberá ser la mujer la que destaque, no la flor.

Las claves para acertar con el traje de flamenca en la Feria de Abril

Lo más importante es recordar que el traje de flamenca es un estilismo en el que todo se complementa. El traje de flamenca permite darle el protagonismo al vestido, a la flor, al mantoncillo o incluso al maquillaje.

Todo dependerá de cómo sea el traje de flamenca. Si es muy sencillo, el protagonismo lo tendrá el mantoncillo, que tendrá un diseño mucho más llamativo. Si tanto traje de flamenca como mantoncillo son sencillos, la flor y los pendientes deben ser más espectaculares. Hay que elegir un protagonista en el estilismo y apostar por él, no puede resaltar todo, esa es la clave.

Como últimos consejos, recomendamos llevar la flor siempre arriba y a la hora de apostar por un determinado peinado, aconsejamos decantarse por los recogidos bajos, una cola baja o una trenza de espiga (lo que ha marcado las pasarelas esta temporada, sobre todo el clásico recogido bajo).